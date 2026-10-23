Scoprire il ‘900 nelle trasformazioni di una città, il 24 incontro al Centro Meduna

PORDENONE – Da lunedì 19 ottobre la mostra per immagini SCOPRIRE IL ‘900 NELLE TRASFORMAZIONI DI UNA CITTÀ viene allestita nella galleria centrale del Centro Commerciale Meduna di Pordenone. La mostra, a cura dell’Architetto Giulio Ferretti e Bruna Braidotti e documentazione fotografica di Serena Barbui con la collaborazione dell’Archivio storico Comunale di Pordenone, ripercorre Il ‘900, secolo in cui i cambiamenti sociali, economici, bellici ed urbanistici hanno trasformato in modo consistente il paesaggio urbano di molte città: tra queste Pordenone, il cui assetto urbanistico ed architettonico, rimasto immutato per secoli, è cambiato radicalmente in pochi decenni del Secolo Breve.

Per chi ha voglia di ri-scoprire Pordenone da un altro punto di vista e con un’altra modalità, le immagini presenti ed esposte mettono a confronto la Pordenone di ieri e di oggi spiegandone i cambiamenti urbanistici ed architettonici avvenuti.

Sabato 24 ottobre, alle ore 17.30 presso lo spazio Seminar Libri del centro commerciale ci sarà la presentazione della mostra e del libro relativo che include anche il testo di Racconti di una città industriale a cura e degli autori Ferretti e Braidotti con l’introduzione di Maurizio Pertegato.

Il progetto è realizzato con la collaborazione del Centro Commerciale Meduna di Pordenone.