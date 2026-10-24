Seniores Lavoro Electrolux, I Papu il 31 al Concordia

PORDENONE – Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20:30, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone L’Associazione Seniores del Lavoro Electrolux organizza anche quest’anno la tradizionale serata teatrale a scopo benefico, con la partecipazione del duo comico I Papu, protagonista dello spettacolo «Recital».

L’iniziativa, rivolta ai soci, ai sostenitori, agli amici dell’Associazione e a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione di incontro e condivisione all’insegna del teatro, del divertimento e della solidarietà.

L’ingresso è a offerta libera consapevole. Le eventuali offerte raccolte saranno destinate esclusivamente alla copertura delle spese vive dell’iniziativa e al sostegno delle attività istituzionali dell’Associazione, tra cui le borse di studio.

I titoli d’ingresso (biglietti) sono disponibili presso gli uffici dei Seniores del Lavoro Electrolux in piazza XX Settembre n.8 a Pordenone oppure all’ingresso del teatro il giorno dello spettacolo.