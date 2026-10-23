Serata pordenonese con la paralimpica Martina Cairoli

PORDENONE – “Ancora una volta l’ Acli di Torre ha colto nel segno organizzando giovedì sera 22 ottobre presso la Sala Conferenze Teresina Degan di Pordenone un momento conferenziale di assoluto valore e testimonianza di unico spessore umano e sportivo.

Ospite d’ onore l’ atleta paralimpica Martina Cairoli coordinata dal giornalista Stefano Boscariol che per circa un’ ora e mezza ha dialogato su temi e pensieri in movimento che hanno riguardato gli aspetti più sinceri e costruttivi riferiti a una giovane donna che ben presto si è trovata ad affrontare un dramma come l’ amputazione di una gamba all’ altezza del ginocchio causa un maldestro incidente in motorino causato per l’ im prudenza di un automobilista.

Ne sono emersi aspetti sinceri e propositivi da citare come esempi per una società che in alcuni frange della sua generazione ha più volte creato delle incongruenze e dei pericolosi sbandamenti allontanando la visione prospettica e ottimistica di un possibile futuro.

Oltre a raccontare delle prestigiose e sofferte vittorie nelle Paralimoiadi frutto di un percorso fatto di costanza, impegno e sacrifici, il sereno e amichevole dialogo ha toccato anche aspetti inediti di vita personale e caratteriali che hanno messo in luce una persona determinata, sicura e con la giusta dose di ironica allegria.

A presentare il Comune di Pordenone l’ Assessora Guglielmina Cucci.”