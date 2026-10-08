Simone Zanin nuovo presidente della Fondazione Well Fare Pordenone

PORDENONE – Il Comitato dei Garanti della Fondazione Well Fare Pordenone ha nominato all’unanimità Simone Zanin Presidente della Fondazione e il nuovo Consiglio di Gestione, composto da Andrea Barachino, Fabio Dubolino, Anna Fasano e Carlo Francescutti.

In questi dieci anni Well Fare ha rappresentato un esempio concreto e significativo di collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore, cooperazione e comunità locale, contribuendo a sviluppare risposte innovative ai bisogni delle persone e delle famiglie più fragili e promuovendo percorsi di inclusione sociale e di contrasto alla vulnerabilità economica” – afferma l’Assessora alle Politiche Sociali e Presidente dell’Ambito del Noncello, Guglielmina Cucci, regista dell’operazione-. “Il confronto avviato tra i Presidenti degli Ambiti, i soci fondatori e i promotori della Fondazione ha consentito di condividere una visione comune per il futuro di Well Fare e di individuare un Consiglio di Gestione con competenze e professionalità adeguate ad accompagnarne la nuova fase di sviluppo. La sfida che ci attende è rafforzare ulteriormente il ruolo della Fondazione come infrastruttura sociale del territorio, capace di mettere in rete risorse, competenze e opportunità per generare valore per la comunità.

In particolare, intendiamo consolidare il lavoro avviato negli ambiti della finanza sociale e dell’abitare sociale, settori nei quali Well Fare ha maturato esperienze significative e costruito strumenti riconosciuti come patrimonio importante per il nostro territorio. Investire nella collaborazione tra pubblico, privato sociale e comunità significa costruire risposte più efficaci e sostenibili ai bisogni emergenti, rafforzando coesione sociale e opportunità di inclusione per tutti.”

«La Fondazione entra in una nuova fase – dichiara il neo presidente Simone Zanin – nella quale sarà importante valorizzare quanto costruito in questi anni e definire con chiarezza il ruolo che può svolgere oggi e nel futuro. Il nuovo Consiglio lavorerà per costruire una prospettiva chiara e sostenibile, garantendo la continuità delle attività e rafforzando il contributo della Fondazione al territorio».

Nel corso della seduta, il Presidente uscente Renato Mascherin ha illustrato il percorso svolto, accompagnando il passaggio di consegne con un ringraziamento a quanti hanno contribuito al percorso compiuto.

Paolo Felice, in rappresentanza di Legacoop FVG, ha richiamato i valori di mutualità e corresponsabilità propri di una Fondazione di partecipazione, quale espressione del territorio pordenonese e regionale.

Fin dalla sua origine, la Fondazione ha individuato nel microcredito e nella finanza sociale strumenti per affrontare la vulnerabilità economica senza ricorrere a una logica meramente assistenziale, valorizzando le capacità delle persone, le reti solidali e le relazioni tra i diversi soggetti della comunità. Accanto a questo, Well Fare svolge una funzione più ampia di promozione dell’innovazione sociale, dello sviluppo locale, del lavoro, della partecipazione e di nuove forme di welfare.

La nuova governance nasce da un percorso di confronto tra i soci fondatori e promotori, orientato a una convergenza sulle prospettive della Fondazione e sulle caratteristiche del nuovo Consiglio. La composizione individuata, a carattere prevalentemente tecnico, è pensata per accompagnare questa fase di transizione e contribuire alla definizione delle successive scelte strategiche.

Il nuovo Consiglio avrà un mandato straordinario di dodici-diciotto mesi, assicurando nel frattempo la continuità delle attività e degli impegni in essere. Il nuovo Presidente ha delineato un percorso di lavoro che prevede una riflessione sul posizionamento strategico, sull’organizzazione e sulla sostenibilità della Fondazione, insieme alla definizione del nuovo modello di governance.

La direzione intrapresa è quella di rafforzare Well Fare come infrastruttura territoriale abilitante, quale soggetto capace di mettere in relazione attori diversi e di contribuire a mobilitare risorse, competenze e strumenti per costruire nuove opportunità per la comunità.

In questa prospettiva, la finanza sociale rappresenta uno degli ambiti prioritari, in continuità con la storia della Fondazione, mentre potrà svilupparsi una nuova attenzione al tema dell’abitare sociale.

L’obiettivo è arrivare a definire con maggiore chiarezza il ruolo che Well Fare può svolgere nel territorio, distinguendo ciò che la Fondazione può gestire direttamente da ciò che può contribuire a far accadere attraverso la costruzione di relazioni, partnership e nuove forme di collaborazione.