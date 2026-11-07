Stretta sicurezza: alcol vietato in strada, due negozi chiusi alle 20 e 19 nuove aree videosorvegliate

PORDENONE – Divieto di consumo di alcolici nelle aree pubbliche, chiusura anticipata di due esercizi commerciali, maggiori controlli antidroga, più illuminazione e diciannove nuovi siti di videosorveglianza. È il pacchetto di interventi che il Comune di Pordenone metterà in campo per rispondere alle segnalazioni di residenti, commercianti e comitati cittadini.

Le misure sono state definite insieme a Prefettura e Questura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 novembre, presieduto dal prefetto Michele Lastella, con la partecipazione del sindaco Alessandro Basso e dell’assessore alla Sicurezza Elena Ceolin. Le ordinanze saranno pubblicate da lunedì e resteranno in vigore, per la maggior parte, fino al 28 febbraio 2027, comprendendo quindi le festività natalizie e il Carnevale.

Il provvedimento principale introduce il divieto, 24 ore su 24, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore in strade, piazze e parchi di tutto il territorio comunale. Restano esclusi i consumi all’interno dei locali, nei plateatici e durante manifestazioni autorizzate. Per i trasgressori sono previste multe da 25 a 500 euro.

Una stretta specifica interesserà la piazzetta di piazzale XX Settembre, la scalinata di collegamento con via Bertossi e il portico adiacente. Oltre al divieto di alcolici, sarà vietato stazionare e creare assembramenti quando i comportamenti risultino lesivi del decoro e della tranquillità della zona. In caso di violazioni potrà scattare anche l’allontanamento. La decisione arriva dopo numerose segnalazioni e interventi delle forze dell’ordine per episodi di degrado, abbandono di rifiuti, liti e disturbo della quiete pubblica.

Prevista inoltre la chiusura alle 20, con riapertura alle 7 del mattino successivo, di due attività commerciali: un minimarket e un negozio di kebab. La misura, limitata ai due esercizi individuati sulla base delle relazioni della Questura, punta a contrastare fenomeni di aggregazione, consumo di alcol, disturbo della quiete e risse. Sarà invece permanente la chiusura notturna del cancello di piazzetta Costantini, dalle 22 alle 7.

Sul fronte della prevenzione, il Comune ha programmato un potenziamento dell’illuminazione pubblica in diverse zone, tra cui parco Querini, via della Santissima, viale Trento, l’area retrostante via Oberdan, piazzetta Costantini, piazza Risorgimento, largo San Giorgio e il laghetto di San Giorgio. Previsto anche un rafforzamento dei controlli antidroga della Polizia locale, con un impiego più frequente dell’unità cinofila e del cane Keila nelle aree considerate più sensibili.

Si amplia infine la rete di videosorveglianza, con diciannove nuovi siti già finanziati, distribuiti tra centro, quartieri, parchi e alcuni plessi scolastici. Le nuove telecamere saranno collegate alla centrale operativa della Polizia locale e potranno essere installate in più punti per ciascun sito. Il progetto rientra in un programma di ampliamento destinato a proseguire nei prossimi anni.

«Sono misure costruite sulle segnalazioni dei cittadini e sulle relazioni della Polizia locale, in collaborazione con Prefettura e Questura», sottolinea l’assessore Elena Ceolin, annunciando controlli coordinati con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Il sindaco Alessandro Basso ribadisce invece che l’obiettivo è intervenire sulle situazioni critiche e migliorare la percezione di sicurezza, tutelando residenti, famiglie e attività economiche.

Le ordinanze saranno pubblicate all’albo pretorio online e trasmesse alle forze dell’ordine. La Polizia locale avrà il compito di monitorarne l’efficacia e riferire periodicamente all’amministrazione comunale.