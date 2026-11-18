PORDENONE – Nelle vallate delle Prealpi e delle Dolomiti friulane, a poca distanza dalla pianura, c’è una montagna di mezzo fatta di paesi, boschi e luoghi di lavoro, dove tenere aperta una scuola, custodire un mestiere o trovare nuove forme di ospitalità sono questioni che decidono il futuro di un territorio. A questa montagna e al suo rapporto con la pianura il Teatro Verdi di Pordenone dedica da anni un progetto culturale condiviso con il CAI – Club Alpino Italiano. D’estate sono i borghi e i paesaggi delle vallate a ospitare spettacoli e concerti. A dicembre il percorso si compie nella direzione opposta, portando in città le storie, le voci e le domande delle terre alte.

Si rinnova così, da giovedì 10 a domenica 13 dicembre l’appuntamento invernale con il Montagna Teatro Festival, unico esempio d festival interamente dedicato ai temi della montagna a livello nazionale, che è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza del Presidente del Verdi Giovanni Lessio, dell’assessore regionale Cristina Amirante, dell’assessore comunale alla cultura Alberto Parigi, della direttrice del Verdi Marika Saccomani, del geografo dell’Università di Padova Mauro Varotto, del consigliere nazionale del CAI Giorgio Fornasier e, per Cinemazero, Paolo d’Andrea,

La montagna entra al Verdi attraverso i corpi dei danzatori e la scrittura per la scena, le immagini della fotografia e del cinema, i libri, la poesia e il canto. Ai diversi linguaggi artistici si affiancano il confronto sul turismo, i laboratori per i bambini e il lavoro progettuale con le scuole. È un modo per avvicinare il pubblico della città a luoghi che fanno parte della sua storia e per dare spazio alle prospettive di chi li abita. Nel cammino verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, il festival dà continuità a questo scambio tra la città e le vallate.

«Con il Progetto Montagna abbiamo costruito negli anni un rapporto con le vallate che vive anche fuori dai giorni del festival – sottolinea Giovanni Lessio, presidente del Teatro Verdi di Pordenone –. Il lavoro con le Università di Udine e Padova e con le realtà del territorio ci permette di approfondire questioni che riguardano il presente e il futuro delle terre alte. Quest’anno l’accordo con Cinemazero apre uno spazio ai film che raccontano come si vive in montagna e come stanno cambiando i suoi paesaggi. Anche il premio per la nuova drammaturgia sulla montagna “Oltre le nuvole” ci restituisce un segnale importante: la grande partecipazione con l’arrivo di molti testi di spessore da parte di giovani autori fa capire come il nostro sia un impegno condiviso di grande attualità».

Italo Zannier, una voce e uno sguardo sulla montagna pordenonese

Tra i progetti che legano questa edizione invernale del festival alla fase estiva nelle vallate c’è la figura di Italo Zannier – uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, pioniere della storia della fotografia italiana – e il rapporto con la sua montagna. Dopo il debutto estivo alle Grotte di Pradis, la mostra immersiva tra immagini, suoni e parole “Italo Zannier e la montagna” fa adesso tappa al Verdi Primo in Italia a ricoprire una cattedra universitaria di storia della fotografia, Zannier ha contribuito a far riconoscere la disciplina come materia di studio. Tra i fondatori del Gruppo friulano per una nuova fotografia, ha documentato il Friuli con uno sguardo attento al lavoro, alle forme dell’abitare e alle trasformazioni del paesaggio. Il progetto che verrà presentato all’interno del Festival si articola su due piani: una mostra fotografica che illustrerà il lavoro di Zannier, attraverso una cinquantina di stampe.

Dall’altra un’esperienza immersiva e interattiva, prodotto da Suazes con il Verdi e curato da Giulio Zannier e Marco Minuz, realizzata con l’utilizzo di cuffie, in cui fotografie, narrazione, paesaggi sonori e tecnologie digitali accompagnano il pubblico dentro l’universo creativo dell’autore. La voce di Italo Zannier, insieme a Guido Guidi, Gianluigi Colin e Giulio Zannier, ci guiderà lungo il percorso, intrecciando immagini, ricordi e riflessioni in un dialogo continuo tra territorio e sguardo, fino a trasformare la fotografia in uno strumento capace non solo di documentare la realtà, ma anche di interpretarla e custodirne la memoria. Molte immagini provengono dal volume Tra il Cosa e l’Arzino. Album ritrovato, pubblicato nel 1975. Il progetto diviene pertanto anche l’occasione per ricordare Italo Zannier a poche settimane dalla sua scomparsa. L’evento, con il patrocinio del Comune di Clauzetto, è in programma tra Ridotto e Spazio Due in quattro repliche: giovedì 10 dicembre alle 19.30, venerdì alle 17, sabato alle 17.30 e domenica alle 10.30.

La grande danza contemporanea nella Giornata Internazionale della Montagna

Giovedì 10 dicembre alle 18 nel Ridotto del Verdi, Manuel Riz con Il pendio bianco. Storia sociale dello sci (Diabolo Edizioni). Maestro di sci e autore di fumetti, Riz ricostruisce in una graphic novel la storia di un oggetto che ha accompagnato per secoli gli spostamenti, la caccia e l’esplorazione, prima di diventare attrezzatura sportiva e motore del turismo alpino. Con l’autore dialoga Enrico Cereghini, coordinatore del Premio ITAS del Libro di Montagna, che collabora all’incontro. A seguire, alle 19.30, allo Spazio Due la prima delle repliche di “Italo Zannier e la montagna”.

Venerdì 11 dicembre, nella Giornata Internazionale della Montagna, il festival si incrocia con R-Evolution Green, la rassegna del Verdi curata dal geografo Mauro Varotto e dedicata quest’anno alle diverse forme di turismo nelle terre alte. Alle 18 nel Ridotto, la tavola rotonda Montagne per il turismo o turismi per la montagna? riunisce Luca Mercalli, climatologo da anni impegnato nella divulgazione sulle cause e sugli effetti del riscaldamento globale, e Cristiana Compagno, professoressa Emerita di Economia e Gestione delle imprese all’Università di Udine, di cui è stata Magnifica Rettrice. Il confronto affronta una questione che tocca da vicino le vallate, chiedendosi quali forme di turismo possano sostenere il lavoro e la vita nei paesi e come ripensarle di fronte ai cambiamenti climatici e alla pressione dei visitatori sui luoghi più frequentati.

La sera, alle 20.30 in Sala Grande, la coproduzione internazionale White Out – La conquista dell’inutile apre il cartellone della grande danza con un’esclusiva per il Verdi. Il coreografo e danzatore Piergiorgio Milano firma la creazione, la direzione e la coreografia ed è in scena con Javier Varela Carrera e Luca Torrenzieri. Lo spettacolo prende le mosse dal white out, la condizione in cui neve e cielo si confondono e chi è in quota perde ogni riferimento. Sci, corde e imbraghi diventano materia coreografica. Tra danza e circo contemporaneo, la perdita di visibilità si traduce nella ricerca di un appiglio e nell’incertezza che accompagna ogni passo.

La montagna al cinema, tre film con Cinemazero

La nuova collaborazione con Cinemazero porta al festival tre film che esplorano le terre alte da prospettive sociali, antropologiche e ambientali. La matinée di venerdì 11 dicembre, riservata alle scuole, propone Resina alla presenza del regista Renzo Carbonera. Ispirato alla storia del Coro Polifonico di Ruda, il film segue una giovane violoncellista che torna nel paese di lingua cimbra in cui è cresciuta e prova a rimettere in piedi il coro locale. Attorno alle prove e alla ricerca di nuove voci emergono i cambiamenti che attraversano il paese e il valore di una tradizione ancora praticata. Sabato 12 alle 18.30, a Cinemazero, Il canto della foresta di Vincent Munier accompagna il pubblico nei boschi dei Vosgi, dove il fotografo e regista ha imparato dal padre a osservare gli animali selvatici e dove oggi trasmette al figlio la stessa pazienza, sulle tracce del raro gallo cedrone. Domenica 13 alle 16, sempre a Cinemazero, il documentario Va’ Sentiero di Andrea Buonopane ed Emanuele Mercurio ripercorre quasi ottomila chilometri a piedi lungo il Sentiero Italia. Nei tre anni di viaggio, gli incontri nei paesi attraversati raccontano come cambia la vita lungo le montagne italiane.

Sabato tra la valle di Pradis, il romanzo e la nuova drammaturgia

Sabato 12 dicembre la mattinata è dedicata alla conoscenza del territorio, con due appuntamenti che coinvolgono bambini e studenti. Alle 10.30 nel Foyer, il laboratorio La montagna racconta: rocce, minerali e fossili, a cura di Eupolis Studio Associato, invita i bambini dai 5 ai 10 anni a riconoscere nelle rocce le tracce della storia del paesaggio. Alle 11 nel Ridotto, gli studenti dell’IIS Il Tagliamento di Spilimbergo presentano il loro lavoro in Valorizzazione del territorio montano. Giovani letture della valle di Pradis. Il convegno è realizzato in collaborazione con l’Istituto, Montagna Leader e Confcooperative Pordenone.

Alle 16.30 nel Ridotto, Franco Faggiani presenta Il mercante di bambini (CAI Edizioni), in dialogo con Andrea Greci. Il romanzo riporta alla luce una pagina poco conosciuta della storia alpina. Nelle vallate più povere, alcune famiglie affidavano per mesi i figli a intermediari che li conducevano a piedi oltre i passi, verso le valli francesi, dove sarebbero stati mandati a servizio. Faggiani segue il cammino di quei bambini e ricostruisce le condizioni che spingevano le famiglie a separarsene.

Alle 20.30 sul palcoscenico del Verdi si terrà la proclamazione e assegnazione del Premio Oltre le nuvole 2026 alla migliore drammaturgia di montagna. Seguirà Le pietre, lettura scenica dal romanzo di Claudio Morandini, a cura di Emanuele Aldrovandi, con la voce di Alessandro Maione. Nel villaggio alpino di Sostigno le pietre cominciano a moltiplicarsi nei campi e perfino dentro le case. Tra ironia e invenzione fantastica, la vicenda passa di voce in voce, come in una veglia di paese in cui ciascuno ha la propria versione di ciò che accade.

La domenica della poesia, dei libri e del canto

Domenica 13 dicembre alle 11.30 nel Foyer, il poeta Fabio Pusterla è protagonista dell’incontro La montagna, i margini, il tempo condotto da Roberto Cescon. Nella sua poesia il paesaggio è un luogo in cui leggere le tracce che il tempo lascia sulle cose e sulle persone, a partire da ciò che ai margini dei luoghi abitati sfugge più facilmente allo sguardo. Alle 15, sempre nel Foyer, Cescon dialoga con Antonio G. Bortoluzzi, autore di Tutto è nel bosco (Marsilio). In una valle tra le Dolomiti e la pianura, la minaccia dell’ampliamento di una cava e un incidente nel bosco intrecciano i destini degli abitanti di Valdisasso. Il romanzo torna nei paesaggi che Bortoluzzi conosce da vicino per raccontare che cosa significhi prendersi cura di un luogo e delle persone con cui lo si condivide.

Alle 18.30 sul palcoscenico del Verdi, il festival si chiude con il Coro Scaligero dell’Alpe, storico coro maschile a cappella legato alla sezione di Verona del CAI, che nel 2026 celebra ottant’anni di attività. Per il finale del festival propone canti popolari, di montagna, degli Alpini e natalizi.

Collaborazioni e informazioni

Il Montagna Teatro Festival è promosso dal Teatro Verdi di Pordenone con il CAI – Club Alpino Italiano, con Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone e Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Sostengono il Festival Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone-Udine. Partner Università di Udine, Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane, la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio, la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, UNCEM, Fondazione Dolomiti UNESCO, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali del FVG, Coldiretti Pordenone, Cinemazero, ISIS Tagliamento di Spilimbergo e Confcooperative Pordenone.

Il bookshop del festival è a cura della Libreria Giavedoni. Con “I gusti del Montagna Teatro Festival”, chi possiede almeno un biglietto per gli appuntamenti può trovare cicchetti e vini di montagna all’Osteria Al Canova Emporio & Mescita e all’Osteria All’Ombra (10 euro a persona), oppure un menu dedicato al Ristorante Al Gallo (25 euro a persona, con acqua, caffè e coperto inclusi).

I biglietti per la mostra dedicata a Italo Zannier e la montagna e per il laboratorio “La montagna racconta costano” 5 euro. I biglietti per “White Out” sono disponibili Online e in Biglietteria.

Per “Resina” (dedicato alle Scuole), “Il canto della foresta” e “Va’ Sentiero”, informazioni e biglietti su www.cinemazero.it.

Gli altri eventi del Montagna Teatro Festival sono ad ingresso gratuito con prenotazione, il programma e le informazioni del Montagna Teatro Festival sono disponibili online www.teatroverdipordenone.it e alla Biglietteria del Teatro Verdi, in viale Martelli 2 a Pordenone, è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Tel. 0434 247624 · [email protected].