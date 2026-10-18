Tinet, la SuperLega comincia con una festa: Monza battuta 3-1

PORDENONE – La storia è cominciata nel modo migliore. La Tinet Prata si presenta alla SuperLega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile, con una vittoria che vale molto più dei tre punti messi in classifica. Davanti al proprio pubblico, la formazione gialloblù supera 3-1 la Vero Volley Monza nella prima giornata di campionato e trasforma l’emozione di un debutto storico in un risultato concreto.

Al PalaCrisafulli l’attesa era quella delle grandi occasioni. Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato Prata nella pallavolo che conta, c’era curiosità per capire quale potesse essere l’impatto con una categoria di livello tecnico e fisico superiore. La risposta è arrivata dal campo: la Tinet ha saputo imporsi contro un’avversaria giovane, talentuosa e già abituata a frequentare la SuperLega.



Il punteggio racconta una partita combattuta, nella quale i padroni di casa hanno trovato la forza di reagire anche dopo aver ceduto il secondo parziale. Prata si è aggiudicata il primo set per 25-22, Monza ha pareggiato i conti vincendo il secondo 25-19, ma la squadra friulana ha ripreso in mano la gara nel terzo, chiuso sul 25-21, prima di mettere il sigillo definitivo sul quarto set, vinto 25-23.

Un successo in quattro parziali che premia il lavoro di Simone Di Tommaso e di un gruppo profondamente rinnovato, chiamato a costruire rapidamente intesa e automatismi. Alla vigilia, lo stesso allenatore aveva sottolineato quanto fosse importante gestire le emozioni di una prima volta così particolare: non soltanto l’inizio di una nuova stagione, ma il debutto assoluto del club in SuperLega.

La vittoria assume un significato ancora maggiore considerando le aspettative che accompagnano una neopromossa. L’obiettivo resta affrontare il campionato con equilibrio e consapevolezza, ma partire con una prestazione vincente contro una diretta concorrente potenziale nella corsa alla salvezza rappresenta un’iniezione di fiducia importante.

Per il movimento pallavolistico del Friuli occidentale è una giornata da ricordare. Prata non è più soltanto la bella realtà capace di conquistare la promozione: è una squadra che ha iniziato a misurarsi con le migliori e che, alla prima occasione, ha dimostrato di voler stare al passo.

Adesso arriva un banco di prova ancora più impegnativo. Domenica 25 ottobre la Tinet sarà attesa sul campo della Sir Susa Scai Perugia, campione d’Italia in carica, per la seconda giornata. Una trasferta difficile, ma da affrontare con la serenità di chi ha già trovato il primo risultato della stagione e può continuare il proprio percorso con entusiasmo.

La SuperLega è appena cominciata, ma Prata ha già scritto una prima pagina da incorniciare.

Tinet Prata di Pordenone – Vero Volley Monza 3-1 (25-22 19-25 25-21 25-23) – Durata: 81′ 31′ 30′ 32′; Tot: 174′

TINET PRATA DI PORDENONE: D’Heer 18, Alberini 1, Pol 0, Marsili 0, Toscani (L), Klets 17, Larizza 9, Bergmann 12, Marttila 6. Non entrati: Katalan, Frassanella Midolo, Guadagnini (L), Terpin, Umek

VERO VOLLEY MONZA: Velichkov 12, Frascio 16, Bonacchi 0, Morazzini (L), Mapelli 0, Massari 1, Petkov 13, Beretta 4, Khotsevitch 6, Pesaresi (L), Perin 2. Non entrati: Rowan, Valgiovio, Fall, Ceban