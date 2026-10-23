Tinet Prata nella tana dei campioni d’Italia Sir Perugia

PORDENONE – Prima trasferta in Superlega per la Tinet Prata e c’è subito una gara da far tremare i polsi. Dall’altro lato della rete Katalan e compagni troveranno un’infornata di campioni che nella scorsa stagione ha dominato il volley mondiale. La compagine guidata da Coach Lorenzetti, un autentico fuoriclasse della panchina, nella passata annata ha messo in bacheca Scudetto, Champions League e Mondiale per Club.

Una corazzata ricca di campioni, dove, su un telaio rodato che vede il capitano della nazionale Simone Giannelli al palleggio, Semeniuk e Plotnytskyi in banda e Solè al centro sono stati innestati un bomber di razza come il belga Ferre Reggers, stabilmente tra i migliori del campionato nel suo ruolo, l’azzurro Giovanni Sanguinetti al centro e il talento di Loreti nel ruolo di libero, che avrà il non facile compito di non far rimpiangere un monumento della pallavolo nazionale come Max Colaci, passato dietro la scrivania del club del presidente Sirci dopo aver appeso le ginocchiere al chiodo. La Sir arriva al primo match casalingo dopo la maratona vincente conclusa al tie break sul campo di Cuneo.

La Tinet è reduce da una proficua settimana di allenamenti, vissuta tra l’entusiasmo per l’ottimo esordio di campionato e la voglia di misurare le proprie capacità contro uno dei team più forti del mondo.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA – “Con Monza siamo stati bravi ad approcciare bene la partita a livello caratteriale, riuscendo ad essere aggressivi in maniera positiva, mantenendo una buona qualità nel side out ed efficacia in fase break. – è l’analisi del regista gialloblù Alessio Alberini – Da migliorare la costanza in battuta. A Perugia dovremo concentrarci su obiettivi tecnici e tattici di squadra per crescere. Incontreremo delle difficoltà perchè la forza di Perugia è indiscutibile e per questo dovremo essere bravi a resistere tecnicamente e mentalmente. C’è divario e dovremo fare i conti con questo e provare a giocare la nostra miglior pallavolo. Per me c’è anche il piacere di confrontarmi con Simone Giannelli. Se me lo chiedessero non saprei cosa rubargli. Ammiro la sua capacità di gestire la squadra e la leadership. Ma, ovviamente, anche a livello tecnico c’è tantissimo da imparare”

“Siamo contenti di tornare a giocare a casa e ci auguriamo che sia un bel palazzetto e un bell’ambiente. – risponde dall’altro lato della rete il centrale Sebastian Solè – Non era una sorpresa che Prata vincesse contro Monza perchè è una squadra attrezzata molto bene: per essere presenti nel campionato italiano ci vuole una bella squadra e loro sono forti. Ci aspettiamo una partita difficile anche perchè è una squadra nuova e che non conosciamo”.

L’INTERVISTA COMPLETA AD ALBERINI: https://www.youtube.com/watch?v=kjTT455lP40

I NUMERI DELLA GARA – L’unico ex della gara è Alessandro Toscani, libero che nel 2023/24 ha vestito la maglia perugina. Da una parte Sebastian Solé cerca il muro n. 800 in SuperLega e il 100° ace in Regular Season, mentre Oleh Plotnytskyi punta all’ace n. 300 in Regular Season. Dall’altra Jacopo Larizza festeggia la gara n. 200 in Regular Season. Nella maratona vincente di Cuneo il top scorer dei ragazzi di Lorenzetti è stato l’opposto belga Ferre Reggers con 18 centri, uno in meno del suo connazionale Wout D’Heer.

Ad arbitrare, domenica (Diretta VBTV) saranno Rossella Piana di Carpi e Paolo Scotti di Cremona. Fischio d’inizio alle 18.00