Tre appuntamenti per valorizzare commercio e imprese del territorio

PORDENONE – Riconoscimenti alla storia delle attività cittadine, una nuova gestione che investe e 33 anni di imprenditoria e innovazione.

Sono stati tre gli appuntamenti che, tra il 13 e il 14 novembre, hanno visto l’Amministrazione comunale di Pordenone impegnata nella valorizzazione del commercio, della ristorazione e delle attività produttive cittadine.

Tre occasioni diverse, ma unite da un unico messaggio: riconoscere il valore di chi lavora, investe, innova e contribuisce quotidianamente alla vitalità economica e sociale della città.

Il primo appuntamento si è svolto al Bar Carmen, dove è stata consegnata una targa di riconoscimento per i quarant’anni di attività. Un traguardo importante che racconta una lunga storia di lavoro, impegno e presenza sul territorio. Quarant’anni di attività rappresentano non soltanto un risultato imprenditoriale, ma anche un pezzo della storia della comunità e delle relazioni costruite nel tempo con la propria clientela.

Il secondo momento si è svolto sabato 14 novembre, con l’inaugurazione della nuova gestione del Bar Toffolon. Un’occasione per salutare chi ha scelto di raccogliere una nuova sfida imprenditoriale, investendo nella continuità di un’attività e contribuendo a mantenere vivo il tessuto commerciale cittadino. Ogni nuova gestione rappresenta un segnale positivo, perché significa fiducia, capacità di mettersi in gioco e volontà di guardare al futuro.

Il terzo appuntamento, nella serata del 14 novembre, ha riguardato Re Sole, l’attività di Andrea Bergamo, al quale è stata consegnata una targa per i 33 anni di attività. Un percorso che testimonia

impegno, capacità imprenditoriale e attenzione all’evoluzione della propria attività. La targa, firmata dal

sindaco Alessandro Basso, è stata consegnata dall’assessore comunale al Commercio, Artigianato e Attività produttive, Emilio Badanai Scalzotto, alla presenza anche dell’assessore regionale Costanza Orsola.

«Questi tre appuntamenti – sottolinea l’assessore al Commercio – rappresentano tre facce importanti della nostra economia: la tradizione e la continuità di attività

storiche, il coraggio di chi decide di intraprendere una nuova gestione e la capacità di quelle imprese che sanno crescere, innovarsi e guardare al futuro.

Come Amministrazione abbiamo il dovere di essere vicini a chi fa impresa, non soltanto attraverso gli strumenti e le iniziative di sostegno, ma anche riconoscendo pubblicamente il valore del lavoro e dei risultati raggiunti. Dietro ogni attività ci sono persone, famiglie, investimenti, sacrifici e tanta determinazione.

Il commercio e le attività produttive non sono soltanto una componente economica: sono parte integrante dell’identità, della vivibilità e dell’attrattività di Pordenone. Una città viva è una città nella

quale si continua ad aprire, investire, lavorare e credere nel futuro».

L’Amministrazione comunale rinnova quindi il proprio impegno a sostenere e valorizzare le attività economiche cittadine, nella consapevolezza che la crescita di Pordenone passa anche dalla vitalità delle sue imprese e dalla capacità di accompagnare chi sceglie di investire nel territorio.