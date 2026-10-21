Tredicenne aggredita in centro da tre coetanee: «In quindici a guardare senza intervenire»

La ragazzina sarebbe stata minacciata e picchiata nella zona tra corso Garibaldi, largo San Giorgio e via Brusafiera. La madre ha presentato denuncia e lancia un appello ai testimoni: si cercano eventuali video dell’aggressione.

PORDENONE – Una ragazzina di 13 anni aggredita in pieno centro, mentre intorno a lei una quindicina di giovani avrebbe assistito alla scena senza intervenire. È il racconto che arriva da Pordenone e che riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza tra giovanissimi e del ruolo di chi, pur assistendo a un episodio del genere, sceglie di non intervenire.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel pomeriggio di domenica 18 ottobre, nella zona compresa tra corso Garibaldi, largo San Giorgio e via Brusafiera. Secondo quanto riferito dalla madre della ragazza, la tredicenne sarebbe stata prima minacciata verbalmente e poi aggredita fisicamente da tre coetanee. La giovane sarebbe stata anche trascinata per i capelli.

La lite e l’aggressione in centro

All’origine dell’episodio ci sarebbero contrasti legati a un ragazzo e alcune scuse che sarebbero state pretese dalla tredicenne. Si tratta, al momento, di una ricostruzione basata sul racconto della famiglia: saranno gli accertamenti a dover chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

La madre avrebbe appreso quanto accaduto soltanto dopo il rientro della figlia a casa, accompagnata da un’amica e dalla sorella di quest’ultima. La ragazzina lamentava dolori alla testa e al collo. Dopo la chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i soccorsi e i militari; la tredicenne è stata quindi accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari.

Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, la famiglia si è rivolta alle forze dell’ordine presentando denuncia.

L’appello della madre: «Nessuno l’ha aiutata»

A rendere ancora più doloroso il racconto è la presenza di altri ragazzi e ragazze che, secondo quanto denunciato dalla madre, avrebbero assistito all’aggressione senza fare nulla per fermarla o chiedere aiuto.

La donna ha affidato ai social il proprio sfogo, richiamando l’attenzione non soltanto sulla violenza che avrebbe subito la figlia, ma anche sul comportamento di chi era presente. L’assenza di un intervento, o anche soltanto di una richiesta di soccorso, rappresenta uno degli aspetti più inquietanti della vicenda.

La madre si è quindi rivolta direttamente a chi potrebbe aver visto la scena, chiedendo ai testimoni di farsi avanti. L’appello riguarda anche l’eventuale esistenza di filmati che possano contribuire a ricostruire quanto successo. La presenza di eventuali video resta da verificare e ogni elemento utile dovrà essere messo a disposizione degli investigatori.

Le indagini e il ruolo dei testimoni

La ricostruzione dell’episodio dovrà ora consentire di accertare con precisione le circostanze dell’aggressione e individuare le responsabilità individuali. Fondamentali potrebbero rivelarsi le testimonianze delle persone presenti e gli eventuali filmati disponibili.

La vicenda riaccende intanto una questione che va oltre il singolo episodio: come reagire quando si assiste a una violenza, soprattutto quando le persone coinvolte sono minorenni? Non è sempre possibile intervenire direttamente e mettersi in pericolo, ma chiedere aiuto, allertare le forze dell’ordine o cercare la presenza di un adulto può fare la differenza.

Per la famiglia, ora, la priorità è fare chiarezza su quanto accaduto e ottenere risposte. L’appello resta rivolto a chiunque abbia assistito alla scena nel centro di Pordenone o disponga di elementi utili: anche una testimonianza può contribuire a ricostruire i fatti.