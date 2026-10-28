‘Tutti i gusti del sapere’ edizione speciale Pordenone 2027

PORDENONE – Si è tenuta a Pordenone la conferenza stampa di presentazione di “Tutti i gusti del sapere”, la rassegna culturale promossa dal Comune di Aviano e dalla Biblioteca Civica di Aviano, in programma dal 2 novembre 2026 al maggio 2027. L’edizione di quest’anno, dal titolo “Con lo sguardo verso Pordenone”, propone un percorso tra storia, letteratura, cinema e arte per valorizzare l’identità culturale del territorio e rafforzare il dialogo tra le comunità della Destra Tagliamento. Un’iniziativa che, pur svolgendosi principalmente ad Aviano, guarda a Pordenone e al suo percorso verso il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

Alberto Parigi, Assessore alla Cultura del Comune di Pordenone: “La cultura sta facendo da collante per il territorio provinciale: un legame già vivo, che con Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 ha trovato nuovo slancio. Fin dalla fase di candidatura, infatti, sono stati coinvolti i comuni di tutto il territorio pordenonese, ne sono dimostrazione i tanti progetti del dossier. A questi si sono poi aggiunti quelli finanziati dal bando comunale “Verso Pordenone 2027” che hanno visto la partecipazione di diverse realtà limitrofe.

L’iniziativa del Comune di Aviano ha colto perfettamente questo spirito, con un programma di qualità che si sviluppa nel tempo, dalla fine del 2026 fino al 2027, anno di Capitale. In un territorio rimasto orfano dell’istituzione Provincia, è la cultura a tenere insieme le comunità”.

Andrea Menegoz, Assessore alla Cultura del Comune di Aviano: “Il territorio della nostra provincia sta dimostrando grande vitalità nel mondo della cultura: come amministrazione, dal 2022, abbiamo voluto alzare l’asticella ad Aviano seguendo anche le orme di realtà culturali del nostro territorio provinciale che ci hanno proiettato su scenari nazionali e internazionali. L’idea di dedicare la rassegna di Tutti i gusti del sapere 2026/2027 al territorio di Pordenone si inserisce in questo solco: “Con lo sguardo verso Pordenone” vuole essere un modo per celebrare la storia della Destra Tagliamento guardando, insieme, a Pordenone Capitale della Cultura 2027. Un omaggio e un messaggio: sorprendere insieme”.

Il programma

Il programma si apre lunedì 2 novembre alle 18.15, nella Biblioteca Civica di Aviano, con lo storico e scrittore Angelo Floramo e l’incontro Dentro la cerchia delle antiche mura, dedicato alla storia dei borghi e delle città del Friuli occidentale.

Nei mesi successivi si alterneranno incontri con autori e studiosi, approfondimenti sul patrimonio artistico locale, presentazioni editoriali e visite culturali. Tra gli appuntamenti, la presentazione del volume Femene, feminis, donne. 20 ritratti di figure pordenonesi, accompagnata da una mostra di illustrazioni a cura di Creazioni Indigeste. Spazio anche al cinema, grazie alla collaborazione con Cinemazero, che proporrà cinque proiezioni dedicate alla storia, alla memoria e alla cultura di Pordenone.