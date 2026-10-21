“Tutti in rete”, istituzioni e servizi insieme contro la violenza di genere

PORDENONE – Fare rete per prevenire la violenza di genere, riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio e garantire alle vittime un sostegno concreto e coordinato. È questo l’obiettivo di “Tutti in rete”, il progetto promosso dalla Prefettura di Pordenone che ieri, martedì 20 ottobre, è stato al centro di una giornata di formazione a Villa Carinzia, con il coinvolgimento dei diversi soggetti impegnati sul territorio nella prevenzione e nel contrasto alla violenza.

L’iniziativa punta a rafforzare il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, Forze dell’ordine, operatori sanitari, servizi socioassistenziali e associazioni, nella consapevolezza che affrontare situazioni di violenza richieda competenze diverse, capaci di integrarsi e lavorare in modo coordinato. Non soltanto interventi nelle emergenze, dunque, ma anche formazione condivisa, conoscenza reciproca delle procedure e costruzione di percorsi di tutela sempre più efficaci.

Durante la giornata, le operatrici e gli operatori hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su casi concreti, approfondendo le modalità di intervento e le diverse fasi che accompagnano la presa in carico di una persona vittima di violenza. Un lavoro che permette di comprendere meglio il ruolo di ciascun servizio, individuare eventuali criticità e migliorare il passaggio delle informazioni, nel rispetto delle competenze e delle esigenze di protezione delle persone coinvolte.

La rete territoriale comprende la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, le Polizie locali, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo), i servizi sociali degli Ambiti territoriali e le associazioni Voce Donna e L’Istrice. Realtà differenti, chiamate a collaborare per offrire risposte integrate e accompagnare le vittime nei percorsi di uscita dalla violenza.

Il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha ribadito l’importanza del progetto, sottolineando il valore della collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti. Tra le finalità di “Tutti in rete” c’è infatti anche quella di favorire la conoscenza delle competenze altrui e sviluppare la capacità di lavorare in squadra attraverso l’analisi di situazioni concrete.

Un approccio condiviso che trova riscontro anche nell’esperienza degli operatori sanitari. La formazione consente, ad esempio, di approfondire ciò che accade dal momento dell’arrivo di una vittima al pronto soccorso, dalla valutazione medica all’eventuale messa in protezione, fino agli sviluppi successivi alla denuncia. Conoscere questi passaggi aiuta ogni professionista a comprendere meglio il lavoro degli altri e a rendere più fluido il percorso di assistenza.

I dati confermano quanto il fenomeno richieda attenzione costante. In provincia di Pordenone si registrano mediamente due o tre denunce alla settimana, mentre il centro antiviolenza Voce Donna ha contato dall’inizio del 2026 402 accessi, il 35 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Numeri che evidenziano la necessità di mantenere alta l’attenzione e rafforzare gli strumenti di ascolto, prevenzione e tutela.

L’aumento degli accessi, secondo quanto emerso nel servizio della Tgr Rai Friuli Venezia Giulia, può essere letto anche alla luce di una maggiore consapevolezza delle donne e della crescente disponibilità a chiedere aiuto e a uscire da contesti maltrattanti.

Con “Tutti in rete”, la Prefettura punta quindi a consolidare un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione stabile tra enti e servizi. Perché contrastare la violenza di genere significa intervenire sulle situazioni di rischio, ma anche evitare che le vittime si trovino sole nel momento in cui chiedono aiuto. Una rete preparata, coordinata e capace di agire tempestivamente può fare la differenza nella protezione delle persone e nella costruzione di percorsi concreti di sicurezza e autonomia.