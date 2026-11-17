PORDENONE – In poco più di tre settimane sono arrivate una trentina di segnalazioni, quasi tutte sulla vita di ogni giorno in strade e quartieri: soste, circolazione, segnaletica, cura del verde. È il primo bilancio dell’ufficio mobile della Polizia locale. Dal 19 ottobre questo presidio si sposta tra i quartieri e il centro. In ogni tappa gli agenti pattugliano la zona e raccolgono sul posto le richieste dei residenti. La sperimentazione continua per altre tre settimane, fino a sabato 5 dicembre, e il nuovo ciclo si è aperto ieri mattina a Villanova. Le tappe sono le stesse: Villanova, Rorai, Torre, Vallenoncello, la zona di via Pontinia e il quartiere Nord, oltre al centro città quattro pomeriggi a settimana.

Tra il 19 ottobre e il 12 novembre il tema più segnalato sono state le soste e la circolazione stradale. Subito dopo vengono le richieste su strade, segnaletica e arredo urbano, seguite da quelle sulla manutenzione del verde.

“Questo primo periodo ci restituisce una fotografia molto concreta della città. Le persone si sono avvicinate all’ufficio mobile — spiega l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Elena Ceolin — per raccontarci quello che vivono ogni giorno sotto casa, dalla sosta alla circolazione fino alla cura delle strade e del verde. L’agente diventa così un punto di contatto con tutta l’amministrazione: raccoglie la segnalazione sul posto e la porta all’attenzione di chi può intervenire. La sicurezza si costruisce anche così, con un lavoro di squadra al servizio della qualità della vita nei quartieri. Proseguiamo fino al 5 dicembre con lo stesso spirito, e quanto emerso in queste settimane sarà prezioso per valutare i passi successivi”.

L’ufficio mobile resta una postazione operativa a tutti gli effetti. Qui gli agenti possono ricevere segnalazioni, identificare persone, contestare verbali per violazioni ed effettuare sopralluoghi e ispezioni. Per denunce e querele il riferimento resta il Comando della Polizia locale.

Gli orari restano gli stessi: al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 18. In centro l’ufficio mobile sarà presente ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio. Dopo la tappa di ieri a Villanova, il presidio sarà a Rorai domani, mercoledì 18 novembre, al pomeriggio e a Torre giovedì 19 al mattino. La settimana successiva toccherà a Vallenoncello lunedì 23 al mattino, alla zona di via Pontinia mercoledì 25 al pomeriggio e al quartiere Nord giovedì 26 al mattino. Il calendario si chiude con Villanova lunedì 30 novembre al mattino, Rorai mercoledì 2 dicembre al pomeriggio e Torre giovedì 3 dicembre al mattino.