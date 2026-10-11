Verso il 2027, nuovi progetti per Pordenone e il suo territorio

PORDENONE – Manca sempre meno al 2027, ma Pordenone è già al lavoro da molti mesi. Lo dimostrano i contributi straordinari stanziati dall’Assessorato alla Cultura a sostegno di 41 nuovi progetti protagonisti nel 2026 di eventi, mostre, laboratori e iniziative culturali per la città e il territorio. Alcuni sono già in corso, altri si preparano ad aprire il sipario: un calendario vario e di qualità, capace di dare forma fin da oggi al racconto culturale del 2027. Gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti saranno comunicati nelle settimane a venire.

L’Assessore alla Cultura Alberto Parigi: “Prosegue il percorso della città e dell’intera provincia verso il 2027, con un programma di iniziative culturali diverse tra loro, che spaziano dalla storia alla cultura, coinvolgendo i giovani, le scuole guardando al presente e al futuro della nostra città. Un’opportunità importante sia per le associazioni culturali, che possono dare spazio alla propria creatività e proporre nuove iniziative, sia per i cittadini, che hanno la possibilità di partecipare e sentirsi parte di questo percorso condiviso. Il cammino verso il 2027 continua, quindi, con entusiasmo e partecipazione, mentre prosegue il lavoro in vista del grande momento dell’inaugurazione, al quale stiamo lavorando con impegno.”

I prossimi appuntamenti

FESTIVAL ‘RINASCIMENTO URBANO’

Un festival diffuso, promosso dall’Associazione Il Castello Torre APS, che da ottobre a fine anno intreccia memoria storica e trasformazione contemporanea, facendo di alcuni luoghi simbolo di Pordenone il cuore di un racconto condiviso. Si comincia sabato 17 ottobre alle 17:00 con la prima conferenza alla Bastia del Castello di Torre, a cui ne seguiranno altre quattro in diversi angoli della città. Sabato 7 novembre alle 11:00 il Museo Archeologico del Friuli Occidentale inaugura la mostra Il filo della memoria: abiti e identità nel Rinascimento. Giovedì 19 novembre alle 20:30 l’ex Convento di San Francesco ospita infine il concerto di musica rinascimentale dell’Effemeris Ensemble.

IL SENSO CHE NON TI ASPETTI

Il laboratorio creativo promosso da Polaris Mutat – Museo tattile di San Vito al Tagliamento (PN), per imparare a progettare e realizzare opere d’arte da vedere con le mani. Da domenica 18 ottobre i partecipanti saranno accompagnati, passo dopo passo, nell’ideare e costruire una scultura o un’installazione pensata per essere esplorata attraverso il tatto. Cinque gli appuntamenti, tutti nei fine settimana tra ottobre e dicembre 2026 di cui tre in presenza, nella sede del museo, e due online. Il laboratorio si rivolge a studenti di scuole d’arte, accademie e università interessati ai temi dell’accessibilità culturale e della progettazione sensoriale, ma è aperto anche a giovani e adulti curiosi di mettersi alla prova in un’esperienza fuori dall’ordinario. Non servono competenze artistiche: conta la voglia di sperimentare e di scoprire, insieme, “il senso che non ti aspetti”. I lavori realizzati saranno poi esposti al MUTAT in una mostra temporanea, da gennaio a giugno 2027.

ABITARE LA GENTILEZZA.

QUATTRO APPUNTAMENTI PER FAR FIORIRE LA COMUNITÀ

Promosso da AVO – Associazione Volontari Ospedalieri Pordenone Odv, il progetto intende estendere la cultura della gentilezza dall’ambito sanitario all’intera comunità. Un viaggio più tappe che intreccia neuroscienze, arte, musica, scuola, volontariato e sport. Avviato nel mese di maggio, il percorso prosegue in autunno con due appuntamenti. Venerdì 23 ottobre, alle ore 20.30, all’Auditorium Concordia con l’incontro “Neuroscienze, benessere e qualità delle relazioni”, con il biologo naturalista Daniel Lumera, riferimento internazionale nel campo delle scienze del benessere e Letizia Espanoli. Mercoledì 18 novembre alle ore 18.00 all’ex Convento di San Francesco, sarà la volta di Enrico Galiano e Letizia Espanoli con “Generazioni gentili. Il futuro cresce nelle relazioni”, un dialogo con i giovani per esplorare come la gentilezza possa diventare una competenza concreta, capace di costruire relazioni, educare alla responsabilità e contribuire a generare futuro.

TRANSITORIO. FORME DEL TEMPO

Un’installazione artistica a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico Superiore, indirizzo Grafica e Comunicazione di Sacile e Brugnera che, a partire da un percorso laboratoriale, esplora il tema del tempo nelle sue diverse dimensioni: percezione, memoria e trasformazione. Suono, immagini e spazio dialogheranno tra loro, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza visiva e sonora. L’inaugurazione si terrà giovedì 29 ottobre presso i Mercati Culturali Pordenone.

Informazioni

Tutte le informazioni sui progetti, le mostre e gli eventi nell’ambito di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, sono consultabili sul sito ufficiale www.pordenonecapitale2027.it