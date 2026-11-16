PORDENONE – La Fondazione Giovanni Santin, giovedì 19 novembre 2026, alle ore 18.00 nella Sala Convegni dell’Hotel Santin, nell’ambito dell’XI edizione della “Settimana contro la violenza sulle donne” realizzata dal Protocollo dei 50 Comuni per la parità di genere, coordinato dal Comune di Pordenone, propone l’incontro con lo scrittore e regista Rocco Cosentino.

L’incontro sarà introdotto da Franca Benvenuti e, dopo i saluti istituzionali dell’Assessora alle pari opportunità Guglielmina Cucci, Rocco Cosentino, in dialogo con Enzo Cadamuro, parlerà del suo ultimo romanzo “Viaggio all’inferno”.

Il libro, ispirato ad una vicenda realmente accaduta, racconta con emozione, crudezza e realismo una storia che affronta una piaga di scottante attualità: la violenza sui minori e sulle donne.

Rocco Cosentino: attore, regista e scrittore si forma con la scuola di teatro prima a Milano e poi a Pordenone con il Maestro Carlo Pontesilli, fondatore di Ortoteatro. In compagnie nazionali lavora con Turi Ferro, Anna Campori, Pietro De Vico, Nino Frassica, Daniela Conti.

In televisione con il regista Claudio Cavillotti, gli attori Giulio Brogi, Luigi Diberti, Luigi Pistilli, Enrico Montesano. Nel cinema con Maurizio Nichetti. Si occupa di sceneggiature e romanzi. Vincitore di diversi premi letterari e artistici. Organizza, coordina e presenta il Geoff, Festival Internazionale di Cinematografia, per l’assegnazione del premio The Golden Earth che si tiene a Cittadella, che ha come temi di riferimento le energie rinnovabili, i quattro elementi, il territorio, l’ambiente, l’alimentazione sostenibile, le tecnologie innovative.

Franca Benvenuti