Viaggio tra amicizia, amore e misteri con Chiara Gily: presenta il suo nuovo romanzo “Baciami al Caffè Napoli”

PORDENONE – Venerdì 6 novembre, alla sede della Pro Pordenone, l’autrice incontrerà il pubblico per raccontare il suo ultimo libro, una storia tutta al femminile ambientata tra i vicoli di Napoli. A moderare l’incontro sarà Cristina Zabai.

Un viaggio nel cuore di Napoli, tra atmosfere vintage, profumo di caffè, amicizia, sentimenti e segreti da svelare. È quello che propone Chiara Gily con il suo nuovo romanzo “Baciami al Caffè Napoli”, al centro dell’incontro con l’autrice in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 18, nella sede della Pro Pordenone, in viale Cossetti 2.

L’appuntamento è organizzato dal Circolo della Cultura e delle Arti APS, con il patrocinio del Comune di Pordenone. A condurre la conversazione sarà Cristina Zabai, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del libro e del percorso creativo dell’autrice.

Il romanzo è un inno alla sorellanza, all’amicizia e alla capacità delle donne di costruire insieme nuovi progetti e affrontare le sorprese della vita. Al centro della storia c’è una bottega di rigattiere nei vicoli di Napoli, trasformata dall’entusiasmo di tre giovani donne, Lidia, Alice e Mila, in un vivace tempio del vintage: il Caffè Napoli. Un luogo speciale, dove ogni oggetto racconta una storia e dove il profumo della cuccuma sul fornello accompagna le giornate di clienti e curiosi.

Le tre protagoniste non si accontentano, però, di gestire il negozio. Il loro nuovo progetto è trasformarlo in un punto di ritrovo per gli artisti della città, organizzando una volta al mese originali incontri tra pittori, scultori, scrittori e poeti. Nasce così lo “spritz date”, un’occasione per conoscersi, intrecciare relazioni e dare vita a nuove collaborazioni.

Quando la bottega cresce, arriva anche la necessità di una nuova collaboratrice. A rispondere all’annuncio è Amanda, giovane pittrice fiorentina dal curriculum impeccabile e dal gusto raffinato, ma anche una ragazza riservata, poco incline a parlare del proprio passato. Il suo arrivo porterà nuovi equilibri, domande e inattese scoperte nella vita delle protagoniste.

Con una scrittura che intreccia napoletanità, romance e sfumature di giallo, Chiara Gily costruisce una storia capace di alternare leggerezza, emozione e buonumore. Un racconto nel quale i segreti non rappresentano soltanto qualcosa da nascondere, ma possono diventare occasioni per rafforzare i legami, ritrovare se stessi e aprirsi a nuove possibilità, anche in amore.

L’incontro pordenonese sarà dunque un’opportunità per conoscere da vicino l’autrice e immergersi nelle atmosfere di un romanzo che celebra il valore della condivisione, dell’amicizia femminile e delle seconde occasioni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e contatti è possibile telefonare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 351 8302661, scrivere a [email protected] oppure consultare il sito www.circoloculturapn.org.