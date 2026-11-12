Violenza sulle donne, oltre 150 iniziative nel Friuli occidentale: «Bisogna arrivare prima che accada»

Presentata l’undicesima edizione della Settimana contro la violenza sulle donne. Da ottobre a dicembre incontri, spettacoli e percorsi di sensibilizzazione coinvolgeranno i 50 Comuni del territorio. Voce Donna registra un aumento del 40% degli accessi: sono 430 quelli rilevati nell’ultima settimana di riferimento.

PORDENONE – Oltre 150 iniziative, distribuite da ottobre a dicembre, per promuovere la cultura del rispetto, contrastare gli stereotipi e prevenire la violenza maschile sulle donne. Il Friuli occidentale si mobilita con l’undicesima edizione della «Settimana contro la violenza sulle donne», il programma promosso nell’ambito del Protocollo dei 50 Comuni, con il coordinamento dell’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Pordenone.

Un calendario articolato che coinvolge amministrazioni comunali, istituzioni, associazioni, scuole, forze dell’ordine e numerose realtà del territorio. Non soltanto appuntamenti concentrati intorno al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ma un percorso che punta a mantenere alta l’attenzione durante tutto l’anno, attraverso incontri, spettacoli, iniziative culturali e attività formative.

«Vogliamo andare oltre la singola data e interrogarci su quanto stiamo facendo e su quanto rimane ancora da fare», ha sottolineato l’assessora comunale alle Politiche sociali e alle Pari opportunità, Guglielmina Cucci, presentando l’iniziativa. Se sul piano normativo sono stati compiuti passi importanti, con il riconoscimento del reato di femminicidio e un Piano nazionale orientato alla prevenzione e alla protezione, resta fondamentale il lavoro quotidiano sul territorio.

La sfida, secondo Cucci, è soprattutto quella di intervenire prima che la violenza si manifesti. «La violenza di genere sta cambiando: diventa più giovane, più precoce, più digitale, con conseguenze tutt’altro che virtuali. Per questo dobbiamo arrivare prima, partendo dai giovani e dalle scuole, promuovendo una cultura dell’amore, del rispetto e del consenso».

Un impegno che passa anche dal rafforzamento della rete antiviolenza e dei servizi, dal coinvolgimento degli uomini e dal sostegno alle donne nei percorsi di uscita dalla violenza. «Le donne devono prima di tutto essere accolte, ascoltate e credute», ha ribadito l’assessora, richiamando anche il valore della Carta di Pordenone, che pone l’attenzione sul linguaggio e sulle parole, e del Protocollo dei 50 Comuni, destinato a rinnovarsi per rispondere ai cambiamenti della società.

Il programma di quest’anno affronta anche temi spesso meno conosciuti, come la violenza nei confronti delle donne con disabilità, quella assistita dai minori e la condizione degli orfani di femminicidio. Tra le proposte culturali figura «Quelle dei Settanta», performance musicale dedicata all’emancipazione femminile e alla conquista dei diritti, in programma a Palazzo Gregoris. Previsti inoltre incontri di biblioterapia al Centro per le famiglie e la realizzazione del videoclip musicale «Nessun confine», con il coinvolgimento della componente maschile e la direzione artistica di Pablo Perissinotto.

Ampio spazio sarà riservato anche alle giovani generazioni e al superamento degli stereotipi di genere, con progetti come «Progetto Curie ‘26-‘27 – Oltre i confini: scienza, visione, società», «Cerchi concentrici – Voci che vibrano, energie che uniscono», «Uguali/diversi», «Oltre gli stereotipi: donne, motori, scelte e libertà» e «Giornaliste. Stereotipi, pregiudizi, successi». Non mancano le iniziative dedicate alle donne migranti e all’inclusione, attraverso il progetto Artemide e l’evento benefico «ODELETTE», a sostegno delle bambine tribali della Thailandia.

Concerti, letture, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, presentazioni di libri, laboratori e convegni animeranno Pordenone e gli altri Comuni aderenti, con appuntamenti rivolti a diverse fasce d’età.

A richiamare l’attenzione sull’urgenza della prevenzione sono stati anche i dati di Voce Donna. La presidente del centro antiviolenza, Silvia Brunetta, ha comunicato che alla settimana precedente erano stati registrati 430 accessi, con un incremento del 40%. Un dato che non significa necessariamente un aumento degli episodi di violenza, ma che può indicare una maggiore capacità delle donne di riconoscere le situazioni di abuso e di chiedere aiuto, anche grazie alla sensibilizzazione e alla diffusione delle informazioni sui servizi disponibili.

Preoccupa, tuttavia, l’abbassamento dell’età delle donne che si rivolgono al centro, con richieste di aiuto che arrivano anche da ragazze di appena 18 anni. Brunetta ha evidenziato in particolare la necessità di riconoscere le forme di violenza psicologica e di sottomissione, che spesso precedono quella fisica. Da qui l’importanza di continuare a investire nella prevenzione nelle scuole e di coinvolgere attivamente gli uomini nel cambiamento culturale.

Un obiettivo condiviso dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili, Pietro Tropeano, secondo il quale «la cultura del rispetto deve nascere proprio dai ragazzi». L’intenzione è rafforzare la collaborazione tra scuole, assessorati e associazioni, affinché il lavoro di sensibilizzazione diventi sempre più sistematico e coinvolga tutte le fasce del mondo giovanile. «I giovani possono diventare i primi promotori del cambiamento, portando tra i loro coetanei un messaggio positivo di rispetto e legalità», ha aggiunto.

Sulla necessità di una responsabilità collettiva si sono soffermati anche gli altri intervenuti alla presentazione. Paola Dalle Molle, vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato il valore del modello di collaborazione sviluppato a Pordenone, capace di mettere in rete istituzioni, associazioni, ordini professionali e realtà economiche. Antonio Aprea, presidente della Commissione Pari opportunità del Comune, ha richiamato in particolare il ruolo degli uomini nel contrasto alla violenza di genere, ricordando che le pari opportunità sono il punto di partenza per trasformare le relazioni tra uomini e donne. In collegamento è intervenuta anche Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità, che ha riconosciuto nell’esperienza pordenonese un esempio significativo di collaborazione territoriale.

La manifestazione si realizza con il patrocinio del Tavolo Anci Fvg per la parità di genere, della Carta di Pordenone e della Commissione Pari opportunità, con la collaborazione di numerose associazioni ed enti, tra cui Voce Donna e Uomini in Prima Persona, e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il calendario completo, in continuo aggiornamento, è consultabile sul sito del Comune di Pordenone. Un programma che punta a trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto e condiviso, perché la lotta alla violenza non si esaurisca in una giornata simbolica, ma diventi parte integrante della vita della comunità.