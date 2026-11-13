Volley Superlega, per la Tinet c’è il Monday Night a Padova

PORDENONE – Negli Stati Uniti è una apprezzata consuetudine e per la Tinet una prima assoluta: il Monday Night o match serale del lunedì vedrà il 16 novembre i gialloblù recarsi in quel di Padova per affrontare i locali guidati dall’ex Jacopo Cuttini.

Un incontro importante per l’obiettivo salvezza che è un recupero della quarta giornata. Le due squadre arrivano al match galvanizzate da due belle vittorie. I gialloblù con Cuneo e i patavini sono stati corsari a Cisterna con un eccellente prestazione dell’opposto iraniano Golzadeh e del posto 4 brasiliano Leo Lukas. I padroni di casa hanno nello starting six il palleggiatore Behnezhad che completa la diagonale col compagno di nazionale, Mattia Orioli, già affrontato con la maglia di Ravenna fa compagnia a Lukas in posto 4, mentre al centro c’è Andrea Truocchio, fratello dell’ex Passerotto Ranieri e il tedesco Joscha Kunstmann oppure l’udinese scuola Trentino Volley, Marco Pellacani. Il libero è Francesco D’Amico, reduce da un’eccellente prestazione in ricezione. Emozioni da ex anche per il libero Tinet Alessandro Toscani che nelle ultime due stagioni ha giocato alla Kioene Arena.

LE DICHIARAZIONI PREPARTITA – “Dopo due partite con squadre importanti volevamo presentarci in casa facendo un passo in più e cercando di raccogliere quanto seminato. – sottolinea il capitano Nicolò Katalan – Abbiamo impattato bene la partita, controllando poi la reazione di Cuneo. Klets era in grandissima giornata ma la prestazione totale di squadra è stata ottima. Riguardo alla gara con Padova ci stiamo concentrando innanzitutto a migliorare la nostra efficienza. Lunedì sarà molto importante riuscire a mantenere la continuità in battuta, come abbiamo fatto nella scorsa gara con Cuneo. Sappiamo che a Padova troveremo una squadra tosta e ben organizzata, ma noi puntiamo a fare un ulteriore passo in avanti”.

“È fondamentale arrivare a queste partite concentrati e preparati, senza però essere troppo tesi, e in allenamento abbiamo trovato un buon equilibrio. – risponde dal lato padovano l’opposto canadese Brendan Robert Mills – Come si è visto nell’ultima vittoria, le cose stanno migliorando e i ragazzi si stanno godendo il percorso. Non solo lavoriamo duro, ma ci divertiamo di più sia in allenamento che in partita, e questo sarà decisivo per conquistare altri punti e altre vittorie”.

L’INTERVISTA COMPLETA A KATALAN: https://www.youtube.com/watch?v=cuN-Q0yDwJU

I NUMERI DEL MATCH – Tra i padovani Mattia Orioli cerca il 100° muro nelle Regular Season, sul fronte Tinet Jernej Terpin è a 24 punti dai 2.500 nelle Regular Season e mette nel mirino i 1.500 punti con il Club. I bomber delle due squadre sono gli opposti, Klets da un lato e Golzadeh dall’altro, che hanno marcato 58 punti a testa e sono appaiati nella classifica di rendimento. C’è da dire che il russo ha giocato una partita e quattro set in meno del rivale di giornata. Klets è anche l’attaccante più efficiente della sfida, il nono di tutto il campionato. Attenzione alla diagonale persiana, pericolosissima dai 9 metri. Marttiila mantiene un’ottima efficienza in ricezione, ma anche la coppia di Padova D’Amico-Leo Lukas non scherza. A muro troneggia Wout D’Heer, al momento miglior muratore del campionato (15 punti ottenuti col fondamentale) e primo anche nelle statistiche relative al ruolo di centrale.

La partita si svolgerà alle 20.30 di lunedì 16 novembre alla Kioene Arena di Padova e verrà trasmessa in diretta Rai. E’ già prevista una bella delegazione di tifosi della Curva Berto che animeranno in maniera colorata e festosa le tribune. A dirigere l’incontro un arbitro di grande esperienza, l’internazionale, con oltre 200 partite dirette in Superlega Mauro Carlo Goitre di Torino, coadiuvato dall’altro internazionale, il bolognese Alessandro Cerra.