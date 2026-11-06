Volley Superlega – Una Tinet combattiva si prepara ad affrontare Cuneo

PORDENONE – La Tinet Prata è pronta per ricominciare il proprio cammino ed è felice di poterlo fare già in questo fine settimana sfruttando il vantaggio di un PalaCrisafulli che può essere decisivo. E’ ancora nella memoria il meraviglioso sold out dello scorso weekend, perlatro immortalato ed elogiato anche dalle telecamere della diretta Rai. Per i ragazzi di Coach Di Tommaso un’ottima impressione generale non è bastata per avere la meglio sui mostri sacri dell’Itas Trentino.

Ma, d’altronde, quella guidata da Mendez è una della più serie candidate allo scudetto. Decisamente alla portata, ma anche più impegnativo perchè un autentico scontro diretto il match di oggi che vedrà i gialloblù opposti alla Sant’Anna Cuneo, squadra che ha gli stessi punti in classifica di Katalan e compagni, anche se non ha mai avuto la gioia della vittoria in stagione. I punti, infatti, sono stati tutti conquistati, per aver raggiunto il quinto set: con Perugia all’esordio, con Milano e contro Monza. In mezzo un combattuto 1-3 contro Civitanova, altra big della Superlega.

I piemontesi, a differenza di Prata che recupererà l’incontro della quarta giornata con Padova il prossimo 16 novembre, sono stati impegnati nel turno infrasettimanale e hanno collezionato il terzo tie break stagionale. Top scorer l’opposto francese Nathan Feral che ha messo a segno ben 31 punti e che aveva messo in evidenza grandi doti anche da battitore nell’amichevole pre campionato contro la Tinet, finita, guarda caso al tie break.

La bandiera di Cuneo, il centrale Lorenzo Codarin, alla sua settima stagione in Piemonte, avrà sicuramente tanti tifosi personali essendo nato anagraficamente e pallavolisticamente in quel di Talmassons. Lo starting six dell’Acqua Sant’Anna prevede in regia Bryan Argilagos, in diagonale con Feral. Posto 4 internazionale con l’iraniano Porya e l’americano Champlin. Al centro la coppia italiana Codarin – Mosca e nel ruolo di libero l’affidabile Cavaccini

LE DICHIARAZIONI PRE GARA – “Credo che con Trento, complice anche la spinta di un palazzetto sold-out, abbiamo fatto una prestazione migliore rispetto a quella contro Perugia. – presenta la gara Jacopo Larizza – Siamo rimasti sempre in partita. Di sicuro non è mancata la volontà di lottare e resistere. Credo che il nostro percorso di crescita si veda. Se vogliamo arrivare a competere con queste corazzate che mirano a grandi obiettivi, dobbiamo migliorare sempre di più. Guardando al match con Cuneo, tecnicamente, uno dei punti chiave sia la tenuta della ricezione perchè sappiamo bene che uno dei loro punti forti è proprio la battuta. Dovremo essere bravi a limitarli, aumentando nel contempo la nostra efficienza in attacco e limando qualche errore. Nel contempo credo che la nostra fase difensiva abbia ancora margini di crescita e possa essere decisiva in una partita come questa”.

I NUMERI DEL MATCH – Dopo 13 scontri diretti disputati tra Serie A3 e Serie A2, Tinet Prata di Pordenone e Acqua Sant’Anna Cuneo si affrontano per la prima volta nella loro storia nella Regular Season di SuperLega Credem Banca. I precedenti registrano il vantaggio della Tinet con 8 vittorie a 5, ma questa sfida è un autentico scontro diretto per la classifica. Jernej Terpin punta i 1.500 punti con la maglia di Prata, mentre tra gli ospiti Leandro Mosca è a 17 punti dai 500 in SuperLega. Nathan Feral è al momento il top scorer del campionato con 96 punti marcati.

Il transalpino è anche il terzo aceman più prolifico con 12 centri dai nove metri. Tra i Passerotti in ricezione si distingue Marttila, quinto in questa classifica di rendimento. A muro giganteggia Wout D’Heer che è quarto assoluto nel fondamentale con 11 carambole punto catturate, nonostante una partita in meno giocata rispetto ai competitor. Il belga è primo assoluto nelle classifiche complessive dei centrali.

A dare il fischio d’inizio domenica alle 18.00 sara Michele Brunelli di Falconara Marittima coadiuvato da Armando Simbari di Milano. Diretta televisiva garantita dalla app VBTV