76^ Giornata del Ringraziamento provinciale a San Quirino, il bilancio e il futuro per il mondo agricolo

SAN QUIRINO – San Quirino, ospiterà la settantaseiesima giornata provinciale del Ringraziamento. L’appuntamento, in programma domenica 15 novembre, è organizzato dalla Coldiretti di Pordenone, con la partecipazione del Servizio Pastorale Sociale della Diocesi di Concordia – Pordenone e con la collaborazione della sezione locale ed il sostegno del Comune di San Quirino. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti e dei mezzi agricoli alle 10.00 all’esterno della Chiesa Arcipretale; alle ore 11.00 la Messa celebrata da Don Gianfranco Furlan insieme al Vicario Generale della Diocesi Don Roberto Tondato – con il tradizionale offertorio dei prodotti della terra – che sarà accompagnata dal Corale Quirita.

Seguirà la benedizione dei mezzi agricoli e gli interventi delle autorità che anticiperanno la festa che si svolgerà presso il Centro dei Magredi “L.Poldini”.

Nel pomeriggio alle 14.30 è prevista la dimostrazione di sgranatura con macchine di un tempo a cura dell’Associazione Trattoristi di Fratte (PD) ed in conclusione di giornata alle ore 16.00 la presentazione del libro “Cantina Valdadige: 70 anni di cooperazione e crescita sociale” a cura di IIS Il Tagliamento di Spilimbergo e della Cantina Valdadige con la premiazione dello stesso Istituto per il concorso nazionale Staffetta di scrittura dell’Accademia Bimed.

La giornata del Ringraziamento sarà un momento per fare il bilancio dell’annata agraria appena terminata.

“Ringraziamo San Quirino per l’accoglienza – spiega il presidente di Coldiretti Matteo Zolin – Proprio da San Quirino vogliamo rilanciare il messaggio dell’importanza del cibo e del giusto prezzo che deve essere riconosciuto agli agricoltori. C’è un equilibrio che è necessario ritrovare, dall’ Europa fino ai nostri più piccoli comuni. Mangiare bene significa anche prevenire tante malattie croniche, portando da un lato maggiore salute ai cittadini e dall’altro un risparmio di risorse per la sanità; e per mangiare bene servono buoni cibi che noi sappiamo produrre.

Per produrre serve soprattutto la risorsa acqua: investire subito – conclude Zolin -, per trattenere l’acqua in nuovi invasi ed ampliare le possibilità di irrigazione, è la priorità a cui lavorare con uno sforzo comune indispensabile e non prorogabile”