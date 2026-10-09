“9 ottobre 1963. Dopo la fine, un nuovo inizio”, 70 fotografie per fare memoria

VAJONT – Il 9 ottobre, in coda alla cerimonia di commemorazione della tragedia della diga del Vajont, l’Amministrazione comunale di Vajont, in collaborazione con la sezione locale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue, inaugurerà la mostra fotografica dal titolo “9 ottobre 1963. Dopo la fine, un nuovo inizio”. L’esposizione sarà allestita presso i locali della Biblioteca civica.

La mostra nasce da un’idea del Direttivo dell’Afds Vajont, che ha riportato alla luce circa settanta scatti dell’epoca custoditi in municipio e che da circa un ventennio non venivano esposti: sono scatti che ritraggono il periodo precedente al disastro, il giorno stesso dell’evento e, soprattutto, i momenti successivi.

L’obiettivo dell’iniziativa non è solo far memoria delle vittime e della tragedia, ma anche valorizzare il fondamentale ruolo svolto dal volontariato sia nell’emergenza immediata sia nei mesi della ricostruzione.

L’inaugurazione si terrà verso le ore 20, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti delle associazioni. L’esposizione resterà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12 , e nel successivo fine settimana del 17 e 18 ottobre nei medesimi orari. La mostra è aperta anche alle visite di scolaresche e gruppi, su prenotazione in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, contattando direttamente l’Associazione.

Fondata l’11 dicembre 1969, quando Vajont era ancora frazione del Comune di Erto e Casso, la sezione Afds risulta essere l’Associazione più antica del Comune di Vajont. Oggi conta complessivamente 423 tra donatori ed ex soci, di cui 241 donatori attuali e 126 effettivi.