A Sacile il concerto Oltreconfine con il duo Pardino – Allegretti Gravina

SACILE – Il Fadiesis Accordion Festival dà appuntamento a Sacile domenica 15 novembre alle 18 nella Chiesa di San Gregorio per il concerto Oltreconfine del duo Pardino – Allegretti Gravina, formato da Pasquale Allegretti Gravina al violino e Pietro Pardino alla fisarmonica. Un invito a esplorare le sorprendenti possibilità espressive date dall’incontro tra il violino e la fisarmonica, due strumenti distinti per storia e timbro, ma capaci di fondersi in una sintesi sonora di rara intensità e, allo stesso modo, unirsi in un gioco di suoni e silenzi che toccano l’anima.

Un viaggio musicale che attraversa secoli di musica, tradizioni diverse e stili difformi, rivelando la bellezza intrinseca di un dialogo echeggiante che sfida le convenzioni, regalando nuove emozioni e sorprendenti affinità. Il programma attraversa diversi confini geografici: Romania, Spagna, Italia, Argentina. Ma soprattutto attraversa confini musicali: musica colta e popolare, composizione e improvvisazione, tradizione e contemporaneità, repertorio originale e trascrizione.

C’è poi il confine tra gli stessi strumenti. Il violino e la fisarmonica appartengono apparentemente a mondi diversi, ma nel programma vengono messi sullo stesso piano e dimostrano una sorprendente capacità di dialogare. Il risultato è un repertorio nel quale le identità degli strumenti si contaminano e si trasformano reciprocamente. Oltreconfine suggerisce quindi di non fermarsi alle categorie: non è soltanto un viaggio da un paese all’altro, ma un viaggio oltre le definizioni tradizionali della musica, il duo passa così dall’insieme al singolo strumento, dalla scrittura all’improvvisazione, dalla tradizione al linguaggio contemporaneo.

Il concerto è in co-organizzazione con XXIX International MUSIC MEETING FVG.

Programma: Musiche di E. Blatti, D. Fabio, C. Chiacchiaretta, B. Bartok, E. Granados, T. A. Vitali, J.S. Bach, C. Gardel/J. Williams, A. Piazzolla/J. Crabb.

Per informazioni consultare il sito accordionfestival.fadiesis.org