Amirante: Tramontina, soluzioni concrete per messa in sicurezza

SPILIMBERGO – Dopo un percorso di approfondimento e confronto con il Comune di Spilimbergo, siamo arrivati a individuare una soluzione concreta per affrontare l’annosa questione della viabilità di via Tramontina. L’impegno dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Territorio ha consentito di definire un’ipotesi di intervento e una prima quantificazione economica delle opere necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della strada”.

Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, illustrando gli esiti dell’attività tecnica sviluppata dagli uffici regionali per rispondere alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione comunale di Spilimbergo.

L’intervento interessa un tratto di 2.637 metri di via Tramontina, dall’intersezione con la strada provinciale 73, nel territorio comunale di Spilimbergo, fino al confine con il Comune di San Giorgio della Richinvelda. Le opere previste comprendono il rifacimento del manto stradale, la regolarizzazione della superficie di percorrenza, il ripristino delle banchine laterali e gli interventi necessari a eliminare le principali irregolarità della pavimentazione. La stima tecnica prevede lavorazioni su una superficie di circa 14.000 metri quadrati, per un importo complessivo di 246.365 euro, oltre IVA.

“Si tratta di una risposta concreta a una problematica che il territorio segnala da tempo – sottolinea Amirante –. Abbiamo voluto affrontarla con un approccio pragmatico, partendo dalle verifiche tecniche e arrivando alla definizione puntuale delle lavorazioni e dei relativi costi. È un passaggio importante per dare finalmente una prospettiva di soluzione a una criticità della viabilità locale”.

“L’attenzione della Regione – conclude l’assessore – non si concentra soltanto sulle grandi infrastrutture, ma anche sulla manutenzione e sulla sicurezza della rete stradale esistente. Sono interventi che incidono direttamente sulla mobilità quotidiana dei cittadini e sulla qualità dei collegamenti tra i Comuni”.

La definizione dell’ipotesi progettuale e della relativa stima economica costituisce la base tecnica per i successivi passaggi amministrativi necessari alla realizzazione dell’intervento.