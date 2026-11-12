Aviano, esercitazioni con esplosioni e fumogeni in Base

AVIANO – Nuove esercitazioni militari nella base aerea americana di Aviano. Una serie di simulazioni addestrative si svolgerà nel tardo pomeriggio di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2026 all’interno dell’aeroporto militare di Aviano.
Le operazioni sono state approvate dall’Aeronautica Militare per addestrare il personale del 31st Fighter Wing.
Il programma prevede l’impiego di fumogeni, la detonazione di esplosioni simulate e la diffusione di messaggi vocali a volume elevato tramite il sistema di amplificazione aeroportuale.
I rumori e i boati potrebbero essere uditi chiaramente nelle aree abitate adiacenti alla struttura, da Aviano a Fontanafredda.
Le autorità militari italiane hanno confermato che verranno adottate le procedure necessarie per ridurre al minimo i disagi per la popolazione locale nel comune di Aviano. Al. Rin.