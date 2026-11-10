Avis on Ice, a Claut il curling unisce sport, amicizia e solidarietà

CLAUT – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dello spirito associativo. Si è svolta domenica, al Palaghiaccio di Claut, la prima edizione di “Avis on Ice”, il torneo amatoriale di curling promosso da AVIS Provinciale di Pordenone, che ha coinvolto otto squadre in rappresentanza di diverse realtà comunali del territorio.

Un appuntamento che ha saputo andare oltre la semplice competizione sportiva, trasformandosi in un’occasione di incontro tra donatori, familiari e amici, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco e vivere una giornata diversa dal solito. Le squadre hanno animato la mattinata con entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di divertirsi.

Al termine delle gare, il clima di soddisfazione è stato unanime. I partecipanti hanno apprezzato l’iniziativa e soprattutto l’opportunità di conoscersi, confrontarsi e condividere esperienze al di fuori delle consuete attività associative. Anche il momento conviviale ha favorito uno scambio di idee e proposte, in un confronto positivo e propositivo che ha fatto emergere nuove possibilità di collaborazione e di coinvolgimento.

L’esperienza ha confermato quanto sia importante affiancare alle tradizionali iniziative di promozione del dono occasioni capaci di rafforzare i legami tra le sezioni e avvicinare nuovi interlocutori al mondo AVIS. Tanto che, al termine della giornata, è emersa chiaramente la volontà condivisa di dare continuità al progetto, organizzando una seconda edizione di “Avis on Ice”.

Un ringraziamento particolare va a Alessandro Grava, Presidente di AVIS Claut, e Fausto Pedergnana, Presidente Curling Club Claut per la disponibilità, l’accoglienza e la collaborazione dimostrate nell’organizzazione della manifestazione, oltre che a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Una prima edizione che lascia un bilancio decisamente positivo e la consapevolezza che il dono può essere promosso anche attraverso lo sport, l’amicizia e il piacere di stare insieme.