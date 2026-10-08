Castions, inaugurato impianto illuminazione del Centro Sportivo “Gianni Micoli Toscano”

CASTIONS DI ZOPPOLA – Una serata di festa e appartenenza per la comunità. L’accensione dei fari segna il primo passo di un sogno più grande: trasformare la struttura in un luogo di ritrovo, passione e crescita per i giovani.

Mercoledì 7 ottobre, al campo sportivo di via Domanins è avvenuta l’accensione dei fari del nuovo impianto di illuminazione artificiale del CentroSportivo “Gianni Micoli Toscano”. Non soltanto una moderna opera infrastrutturale, ma un vero eproprio simbolo di rinascita e aggregazione per tutto il territorio.

La realizzazione dell’impianto, nata dalla profonda intesa e dal sostegno condiviso di Regione FriuliVenezia Giulia e Comune di Zoppola, permetterà fin da subito di vivere la magia del calcio giocato anchein orario serale. Il nuovo impianto di illuminazione rappresenta solo il tassello iniziale di un progetto ben più ambizioso che vedrà l’allargamento del campo,la creazione di nuovi spazi di gioco e la costruzione di una nuova sede sociale. Un luogo pensato perallenarsi e scendere in campo, ma soprattutto una “casa” in cui ritrovarsi, condividere valori e farecomunità.

Attorno al Presidente dell’A.S.D. Real Castellana Gustavo Bomben si è stretta una grande partecipazionedi autorità e amici dello sport, a testimoniare quanto questo progetto stia a cuore all’intero territorio:

Il sindaco di Zoppola Antonello Tius e il vice sindaco Pierfrancesco Cardente, affiancati da una numerosa rappresentanza di amministratori e consiglieri comunali. Per la Regione era presenti i consiglieri regionali Markus Maurmair e Lucia Buna; il vicepresidente regionale FIGC Christian Vaccher e il vicedelegato provinciale di Pordenone Giorgio Antonini; i rappresentanti del Nuovo Pordenone e del Calcio Casarsa; Don Ugo Gaspardo, che ha benedetto la struttura e augurato un futuro ricco di valori umani esportivi per i giovani che la frequenteranno.

Quando le luci si sono accese sul rettangolo di gioco, il campo ha preso vita ospitando la sfida amichevole tra l’A.S.D. Real Castellana e il Nuovo Pordenone 2024. A suggellare una serataindimenticabile è stato l’abbraccio conviviale garantito dal Gruppo Alpini di Castions di Zoppola, che hariscaldato la festa offrendo la tradizionale pastasciutta a tutti i presenti, chiudendo nel segnodell’amicizia un evento che segna l’inizio di una nuova era sportiva e sociale.