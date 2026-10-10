Clautunno, due giorni di festa tra musica, sapori e sport

CLAUT – Mercatini e artigianato, prodotti enogastronomici, caldarroste, food truck, animazione, musica dal vivo: il 10 e 11 ottobre torna “Clautunno”, l’amatissima festa autunnale di Claut. Le protagoniste, come sempre, saranno le due manifestazioni sportive che ormai da anni richiamano centinaia di appassionati: il Clautrail e la marcia non competitiva La Clautana.

SABATO 10. Il sabato sarà la giornata del MMT Clautrail 2026, organizzato dall’Asd Magredi Mountain Trail. L’edizione propone nuovi tracciati immersi nel territorio di Claut, con due distanze: 20 chilometri e 1.100 metri di dislivello positivo e 32 chilometri con 2.000 metri di dislivello, entrambe affrontabili anche in coppia. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà in piazza San Giorgio: alle 15 salirà sul palco la A200 Live Band, con uno spettacolo dedicato anche alla musica degli Uriah Heep.

DOMENICA 11. La domenica continuerà all’insegna dello sport con La Clautana, evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti, sempre organizzato dall’Asd Magredi Mountain Trail. Quattro i percorsi disponibili, da 6, 12, 14 e 17 chilometri, con difficoltà e dislivelli differenti, pensati quindi sia per chi cerca una passeggiata accessibile sia per chi vuole affrontare un itinerario più impegnativo. Il ritrovo sarà alla Pizzeria New Tre Pini, nella zona del Palaghiaccio, con iscrizioni e partenze libere dalle 8 alle 10. I percorsi attraverseranno prevalentemente sentieri e strade forestali attorno a Claut, per concludersi in piazza San Giorgio. La manifestazione è valida anche per la vidimazione dei concorsi internazionali IVV. Spazio poi all’intrattenimento: domenica alle 14 è in programma lo spettacolo del Dottor Qualunque e la Suonatutto, mentre alle 15.30 toccherà agli Absolute5, con il loro live che chiuderà il programma musicale del fine settimana.

Per entrambe le giornate piazza San Giorgio resterà il cuore di Clautunno, con mercatini, artigianato, espositori, proposte enogastronomiche e punti food & drink. Un programma che mette insieme la dimensione della festa di paese e quella outdoor, offrendo l’occasione per trascorrere un weekend d’autunno nel cuore delle Dolomiti Friulane.