Cominciata 36^ edizione Concorso Internazionale “Città di Porcia”

PORDENONE – Martedì 10 Novembre ha preso il via la trentaseiesima edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicato alla tuba, come vuole la rotazione quadriennale, per cui si alternano tutti e quattro gli strumenti che compongono il mondo degli ottoni (tromba, corno, tuba e trombone). Nella Prova Eliminatoria 43 concorrenti si sono confrontati su due pezzi obbligatori: la Sonata di Henry Eccles e Encounters II – Tuba solo di William Kraft. ​

​I concorrenti che passano alla fase Semifinale sono 13: i portoghesi BATISTA LEITÃO Luís Duarte, DOS SANTOS DIAS Henrique Miguel, MARQUES CUSTÓDIO NEVES José Guilherme, PEDRO BAPTISTA Francisco, i cinesi LIU Yue, ZHAO Junxian, ZHAO Zijun, il messicano CHAVARRIA RODRIGUEZ Emanuel, l’ungherese KAPITÁNY Mátyás, il francese MARTIN Jean, lo spagnolo OSCA Martin Miguel,​il giapponese SAKAMOTO Nobuyuki,​l’italiano SCHÖNTHALER Andreas.

Nella Semifinale i concorrenti si confronteranno, accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo, su due pezzi obbligatori – California Suite di Giancarlo Aquilanti e Alarum for Tuba Solo di Edward Gregson – unitamente a un pezzo a scelta tra Phantasiestücke op. 73 di Robert Schumann, Lamento di Sofia Gubaidulina​e Incantation di Anna Segal.

La Semifinale si terrà giovedì 12 Novembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30 e a conclusione delle prove verranno decretati dalla Giuria i cinque Finalisti che venerdì 13 Novembre si sfideranno nella Finale con il pianoforte. La gara terminerà domenica 15 Novembre alle ore 16.30 al Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone, dove si esibiranno i tre finalisti che avranno superato la prova di venerdì. In questa occasione i concorrenti saranno accompagnati dall’FVG Orchestra, diretta dal m° Massimiliano Caldi.

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Tutte le prove che si svolgono nel Ridotto del Teatro “G.Verdi” di Pordenone sono aperte al pubblico e anche quest’anno è possibile seguire tutte le fasi del Concorso in diretta via streaming, collegandosi al sito www.musicaporcia.it o al canale Instagram dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”.