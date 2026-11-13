Comitato Croce Rossa Pordenone e Isis Sacile e Brugnera presentano il calendario 2027

BRUGNERA – È dalle sinergie che nascono i progetti migliori. E se tutto questo accade tra un’associazione di volontariato e una scuola, il risultato è duplice perché crea visioni e prospettive future.

È nato così il calendario 2027 del Comitato di Pordenone della Croce Rossa Italiana che ha incontrato l’indirizzo di Grafica e Comunicazione “B. Carniello” dell’ISIS Sacile e Brugnera. Persone che si incrociano, interessi comuni, sensibilità simili: da una parte la necessità di una scuola di mettersi in gioco per progetti reali, dall’altra quella di avere un prodotto bello e appetibile per poterlo mettere a disposizione e ricavarne aiuti per chi ne ha più bisogno.

E con un altro obiettivo comune: focalizzare l’importanza, ogni mese e ogni giorno, di mettere al centro l’Umanità, come soggetto (tutti noi) ma anche come sentimento, stato d’animo, propensione, così come esplicita proprio il primo Principio, quello essenziale, di Croce Rossa. E condividerlo con le nuove generazioni e con una loro personale interpretazione.

“Microcosmi” contiene al suo interno anche l’acronimo CRI e non è un caso. È nel piccolo, nel quotidiano, nella vicinanza alla comunità, nel non lasciare indietro nessuno che Croce Rossa opera ogni giorno. E lo fa in tutto il mondo, quindi nel “macrocosmo” fatto di milioni di Volontarie e Volontari che stanno al fianco di chi ha bisogno.

I 19 studenti della classe 3^A Grafica e Comunicazione (Dalila Andreetta, Tommaso Ballarin, Giorgia Bortolin, Ilaria Cancellier, Pamela Cecon, Alissa Chizzolini, Andrea Gardin, Celeste Lenarduzzi, Alessandro Lombardi, Emma Mariotti, Aurora Maso, Adele Mella, Stefano Pasin, Francesco Poles, Linda Pessotto, Greta Pollesel, Cristian Valeri, Emily Vendramin, Alessandro e Zuin) coordinati dalle docenti Alice Cleva e Simona Arnone, hanno incontrato i rappresentanti CRI all’inizio del 2026 grazie allo studio DM+B & Associati. Dopo una presentazione del Movimento Croce Rossa e Mezzaluna Rossa delle varie attività e dei 7 Principi, hanno lasciato alla classe la possibilità di esprimersi reinterpretando quanto ascoltato.

Ne sono usciti 12 diorami rappresentativi della quotidianità dell’operato di Croce Rossa, corredati da una frase esplicativa e anche motivazionale.

«Quando abbiamo visto le prime proposte – precisa il Presidente del Comitato Croce Rossa di Pordenone Ludovico Mellina Bares – siamo rimasti entusiasti di come i giovani hanno ascoltato, recepito e tradotto in immagini quel che facciamo ogni giorno. Un modo fresco ma allo stesso tempo profondo e studiato che sicuramente ci farà conoscere ancora meglio. La supervisione delle preziose docenti e dello studio grafico hanno reso ancora più collegiale questo risultato. A loro va un grazie enorme da parte di tutto il Comitato».

Un lavoro che ha tenuto impegnata la classe come esercitazione reale e concreta tutto l’anno e che, sotto la costante supervisione delle due docenti regala anche un backstage che può essere scoperto inquadrando il Qr code inserito nel calendario.

«Un progetto ambizioso che ha rappresentato per i nostri studenti un’importante occasione di crescita – sottolineano le docenti Cleva e Arnone – sia dal punto di vista formativo che umano e che ha permesso loro di sperimentare tecniche, materiali e linguaggi espressivi differenti confrontandosi con una realtà significativa del nostro territorio come la Croce Rossa Italiana. Vedere oggi questo lavoro prendere forma è per noi motivo di grande soddisfazione. È la dimostrazione di quanto la collaborazione tra scuola e territorio possa trasformarsi in un’opportunità autentica di apprendimento, valorizzando la creatività, l’impegno e la sensibilità dei nostri ragazzi».

Il calendario è disponibile nel formato da tavolo e da muro. Per poterlo acquistare è possibile accedere al sito del Comitato di Pordenone (www.cri.pordenone.it) o contattare il Comitato telefonicamente (Tel. 0434523109) o via mail ([email protected]).