Cordenons 2027, l’Assemblea Pd approva all’unanimità la proposta di candidatura di Manuel Pilotto

CORDENONS – L’Assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Cordenons ha approvato all’unanimità, nella giornata di sabato, la proposta di candidatura a Sindaco del segretario del Circolo Manuel Pilotto, dando mandato al Partito di proseguire il percorso avviato in vista delle elezioni comunali del 2027.

La decisione rappresenta un ulteriore passaggio del percorso avviato nei mesi scorsi. Già il 14 settembre il Direttivo del Circolo aveva espresso all’unanimità il proprio sostegno alla disponibilità di Pilotto.

«Ringrazio gli iscritti per la fiducia espressa verso il progetto che stiamo costruendo – dichiara il segretario Dem –. Il voto di oggi non rappresenta soltanto un sostegno a una candidatura, ma soprattutto la condivisione di un percorso, di un metodo e di una visione per Cordenons. È questa proposta complessiva che il Partito Democratico porterà ora agli alleati, con serietà e apertura».

Al centro c’è innanzitutto la necessità di dare continuità all’impegno politico, superando una logica che concentra il confronto sulla città soltanto nei mesi che precedono le elezioni. Una presenza riconoscibile e costante, capace di ricostruire un rapporto con il tessuto sociale, associativo ed economico di Cordenons e di trasformare l’ascolto in proposte concrete.

«Vogliamo partire da un principio semplice ma per noi fondamentale – prosegue Pilotto –: a ogni osservazione e a ogni critica deve corrispondere una proposta. Non ci interessa costruire un’alternativa fondata soltanto su ciò che non funziona. Vogliamo spiegare cosa faremmo diversamente e assumerci la responsabilità delle soluzioni che proponiamo».

Il PD vuole portare questo metodo sui principali temi della città: rafforzare la sanità territoriale e il ruolo della Casa della Comunità, garantire che la cura della persona resti al centro della Casa di riposo Virginia Taliento, valorizzare i Magredi e tutelare l’ambiente. Allo stesso modo, è fondamentale creare le condizioni perché possano nascere nuove opportunità di lavoro, rilanciare la zona industriale e accompagnare la crescita economica e sociale di Cordenons.

«Una buona amministrazione deve essere capace di compiere delle scelte e di costruire un progetto per Cordenons che guardi oltre il prossimo appuntamento elettorale – conclude Pilotto –. Nei prossimi mesi vogliamo continuare a incontrare persone, associazioni, categorie economiche e realtà della città, approfondendo le proposte e costruendo un progetto concreto ma ambizioso. È su questo metodo e su queste priorità che intendiamo proseguire il confronto con gli alleati, mettendo a disposizione la candidatura approvata oggi dal nostro Partito e confrontandoci con disponibilità anche su eventuali soluzioni diverse, se utili a costruire una proposta forte e condivisa per Cordenons».