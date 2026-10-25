Cordenons, giornata di finali all’Eurosporting: Gasparini-Gori e Gabrieli-Carraro si giocano il titolo Open

CORDENONS – Domenica 25 ottobre il gran finale delle prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2027. In campo alle 14 la finale femminile, alle 16 quella maschile. Ingresso libero.

Il grande tennis fa tappa a Cordenons, dove oggi, domenica 25 ottobre, l’Eurosporting si prepara a vivere una giornata di finali con in palio i titoli dei tabelloni Open delle prequalificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2027. Due sfide che chiudono il programma della manifestazione e accendono i riflettori su alcuni dei protagonisti più interessanti del torneo.

Ad aprire il pomeriggio, alle 14, sarà la finale femminile tra Carolina Gasparini e Matilde Gori. A seguire, alle 16, spazio alla finale maschile tra Tommaso Gabrieli e Luciano Carraro, in un confronto che promette interesse anche per il livello dei giocatori coinvolti.

Nel tabellone femminile, Gasparini si è ritagliata un ruolo di primo piano nel corso della competizione, mentre Gori è una delle giocatrici più accreditate del torneo. La tennista fiorentina, classificata 2.3, figurava infatti tra le teste di serie della manifestazione. Per entrambe, la finale rappresenta l’occasione di concludere nel migliore dei modi il percorso sui campi friulani.

Nel maschile, attenzione soprattutto alla sfida tra Gabrieli e Carraro. Tommaso Gabrieli, classificato 2.2, è tra i nomi di rilievo del panorama della seconda categoria, mentre Luciano Carraro, italo-argentino classificato 2.1, è uno dei giocatori più attesi del tabellone. Un confronto che mette di fronte due profili di valore, pronti a contendersi il successo nell’ultimo atto.

Le prequalificazioni, ospitate dal 12 al 25 ottobre all’Eurosporting Cordenons con il sostegno del Comitato regionale FITP Friuli Venezia Giulia e della Federazione Italiana Tennis e Padel, rappresentano una tappa del percorso che conduce agli Internazionali BNL d’Italia, in programma al Foro Italico di Roma dal 27 aprile al 16 maggio 2027.

La manifestazione ha coinvolto i tabelloni di singolare maschile e femminile Open, oltre alle competizioni conclusive di Terza e Quarta categoria, confermando Cordenons come sede di un appuntamento di rilievo per il tennis nazionale.

Per gli appassionati, l’occasione è quella di assistere dal vivo a due finali di alto interesse tecnico: l’appuntamento è all’Eurosporting Cordenons, con ingresso gratuito, per il pomeriggio che assegnerà i titoli Open di questa edizione delle prequalificazioni.