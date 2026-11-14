Dedicate alla prima infanzia le prossime tappe di Fila a Teatro

Appuntamento domenica 15 novembre al Teatro Verdi di Maniago. La rassegna, organizzata da Molino Rosenkranz, proseguirà fino a marzo 2027 coinvolgendo anche i Comuni di Casarsa, Fagagna, San Daniele, Spilimbergo e Zoppola con spettacoli, laboratori e incontri speciali.

MANIAGO – Un’esperienza immersiva tra ghiaccio, amicizia e piccoli grandi passi. La quinta tappa di Fila a Teatro ritorna al Verdi di Maniago, domenica 15 novembre nello spazio del ridotto, con una particolare produzione di Molino Rosenkranz “Nell’Igloo, storia di un pinguino” creata e dedicata alla prima infanzia, 1 – 4 anni.

Il racconto ci porta tra i ghiacci dove vive un pinguino che ha paura di nuotare: mentre i suoi amici scivolano e si tuffano felici e tranquilli nelle acque gelide a pescare, lui resta a guardare con la pancia che brontola dalla fame, ma un giorno, grazie all’incontro con una bambina, tutto cambia!

Lo spettacolo è interattivo e indaga i temi dell’amicizia, del coraggio e della generosità attraverso un racconto per immagini.

I bambini, seduti a terra dentro la tenda igloo, saranno completamente coinvolti nella storia. Con la regia di Roberto Pagura, anche autore degli oggetti di scena insieme a Carol Mosanghini che ha realizzato i pupazzi, il racconto e l’interazione con i piccolissimi spettatori sono affidati ad Anna Valerio e Chiara D’Agostini

Lo spettacolo è previsto in due turni, alle 16.00 e alle 17.30 ed è rivolto a gruppi di 20 persone per turno. I posti sono limitati ed è consigliato l’acquisto dei biglietti online su vivaticket.

Anche l’appuntamento successivo della rassegna sarà dedicato ai piccolissimi con “Playjam”, in programma sabato 21 novembre a Fagagna, nel palazzo municipale, nei due turni delle 16.00 e delle 17.30.

Teatro e Territorio: conservando il biglietto d’ingresso agli spettacoli della rassegna, è possibile visitare il Museo dell’Immaginario Scientifico di Pordenone con uno speciale biglietto ridotto fino a maggio 2027.

Tutto il programma di Fila a Teatro, che proseguirà fino a marzo 2027 coinvolgendo anche i Comuni partner di Casarsa, Fagagna, San Daniele, Spilimbergo e Zoppola, è disponibile sul sito dedicato filaateatro.it con dettagli e info utili su accoglienza e inclusività.