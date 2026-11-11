Electrolux, a Porcia vittoria schiacciante del sì al referendum

PORCIA – Via libera dei lavoratori dello stabilimento Electrolux di Porcia, con una maggioranza schiacciante, all’accordo aziendale: il referendum si è concluso con 720 voti favorevoli e 99 contrari.

Otto le schede bianche e altrettante quelle nulle, su un totale di 835 votanti.

Gli aventi diritto erano 1.302, di cui 695 operai e 607 impiegati. Alle urne si sono recati 495 operai e 340 impiegati, con una partecipazione condizionata in questo caso anche dalla presenza di diversi dipendenti in smart working e all’estero. Il risultato di Porcia si aggiunge a quello già maturato nel sito di Pordenone, dove su 56 votanti si sono registrati 55 sì e un solo no. Il voto esprime dunque un ampio consenso all’intesa raggiunta per il futuro dell’azienda.