Electrolux, dopo l’intesa italiana riflettori su Stoccolma: per Porcia la sfida è diventare strategica

Il vertice internazionale del 6 novembre chiamato a valutare la riorganizzazione mondiale del gruppo. Lo stabilimento pordenonese ha ottenuto garanzie su lavatrici, lavasciuga e ricerca e sviluppo, ma restano da definire investimenti e prospettive industriali di lungo periodo.

PORCIA – La firma dell’accordo italiano ha scongiurato lo scenario più temuto, ma per Electrolux Porcia la partita sul futuro industriale non può ancora considerarsi chiusa. Dopo la lunga trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, conclusasi nella notte tra il 3 e il 4 novembre, l’attenzione si è spostata sulla dimensione internazionale del gruppo svedese. Il 6 novembre, a Stoccolma, era infatti in programma un importante passaggio di confronto ai vertici della multinazionale, chiamati a valutare i diversi piani di riorganizzazione delle attività nei mercati in cui Electrolux opera.

Un appuntamento particolarmente atteso anche nel Pordenonese, perché dalle scelte della casa madre dipenderà il posizionamento dello stabilimento friulano nella futura strategia industriale del gruppo.

Al momento, tuttavia, non sono state rese pubbliche decisioni dettagliate del vertice svedese riguardanti nuove assegnazioni produttive o specifici investimenti per Porcia. L’elemento certo resta dunque il quadro definito dall’accordo italiano, che ha modificato sensibilmente le prospettive rispetto alle ipotesi iniziali dell’azienda.

Per il sito pordenonese l’intesa prevede il mantenimento delle produzioni di lavatrici e lavasciuga, con un obiettivo di 140mila lavasciuga all’anno, oltre alla conferma delle attività di ricerca e sviluppo. Un risultato importante, soprattutto considerando che nelle precedenti ipotesi di riorganizzazione era stato prospettato il trasferimento all’estero di una parte significativa delle produzioni.

Sul fronte occupazionale, per Porcia sono previste 324 uscite volontarie incentivate nel periodo 2027-2029, di cui 94 tra gli operai di produzione e 230 tra gli impiegati. Numeri ancora importanti, che rendono particolarmente delicata la gestione della riorganizzazione, soprattutto per quanto riguarda le professionalità tecniche e amministrative e il patrimonio di competenze presente nello stabilimento.

A livello nazionale, l’accordo ha ridotto da 1.700 a 918 le uscite previste inizialmente, stabilendo che avvengano su base volontaria e incentivata. Sono stati inoltre confermati investimenti per oltre 100 milioni di euro nel periodo 2026-2029, destinati al rafforzamento delle attività italiane del gruppo.

Per Porcia, adesso, la questione è capire quale parte di queste risorse sarà effettivamente destinata allo stabilimento e, soprattutto, quali prospettive potranno accompagnare le produzioni attualmente confermate.

La salvaguardia delle linee produttive rappresenta infatti un primo risultato, ma non esaurisce le aspettative del territorio. Per garantire un futuro solido alla fabbrica servono anche investimenti tecnologici, nuovi prodotti, volumi adeguati e il mantenimento delle funzioni di progettazione e sviluppo.

Proprio la presenza della ricerca e sviluppo costituisce uno degli elementi più importanti per il futuro del sito pordenonese. Conservare competenze e capacità di innovazione significa mantenere un legame più diretto con le strategie di prodotto della multinazionale, evitando che Porcia diventi soltanto un luogo di assemblaggio e produzione.

L’accordo raggiunto a Roma prevede inoltre un monitoraggio trimestrale dell’andamento degli organici e degli impegni assunti nei singoli stabilimenti. Un passaggio che dovrà consentire alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni di verificare concretamente l’attuazione del piano.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha già ribadito la volontà di vigilare sulla realizzazione degli investimenti e sulla salvaguardia delle funzioni strategiche dello stabilimento, confermando il proprio sostegno al sito di Porcia e alla filiera regionale dell’elettrodomestico.

La fase più difficile della vertenza sembra dunque alle spalle, ma la vera sfida comincia adesso. L’accordo ha garantito una cornice di continuità per il prossimo triennio, mentre le decisioni della casa madre dovranno chiarire quale spazio Electrolux intenda riservare allo stabilimento friulano nella propria organizzazione internazionale.

Per Porcia non si tratta soltanto di conservare le produzioni esistenti, ma di continuare a essere un centro industriale capace di contribuire allo sviluppo dei prodotti e all’innovazione del gruppo. È su questo terreno che si misurerà la solidità delle prospettive ottenute con l’accordo di novembre.