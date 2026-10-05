Escalation guerra, ripresi voli cargo da Aviano

AVIANO – Sulla scia di una ripresa di azioni belliche in Medio Oriente nell’ambito del conflitto Israelo-americano contro l’Iran, dalla base americana di Aviano sono ripresi i voli cargo diretti in Arabia Saudita.

In particolare nelle ultime 48 ore si sono registrati voli di C-17 Globemaster con piani di volo Midenhal-Ramstein-Arabia-Aviano con il sorvolo sulla Europa centrale evitando Svizzera e Austria che vietano l’attraversamento dei loro spazi aerei a velivoli con carichi bellici o non autorizzati.

I voli (Rch303 e Rch153, nelle foto) sono stati effettuati da aerei del 437th Airlift Wing (437 AW) che impiega i velivoli da trasporto strategico C-17 Globemaster III per assolvere la propria missione: garantire il trasporto aereo di truppe e passeggeri, equipaggiamenti militari, merci, nonché attrezzature logistiche su scala globale, in conformità con le direttive dell’Air Mobility Command e dei comandanti dei comandi unificati (Unified Combatant Commanders).

La base aerea di provenienza, Charleston negli USA, comprende quattro gruppi operativi, articolati in 21 squadroni, e due direzioni dello stato maggiore di stormo.

L’unità è affiancata da uno stormo “associato” dell’Air Force Reserve Command (AFRC) — il 315th Airlift Wing (315 AW) — che opera nella stessa sede e condivide con il 437 AW l’impiego dei velivoli C-17.

Intanto la trasmissione televisiva di Rai3 “Presa diretta” nelle puntata di domenica 4 ottobre dedicata alla presenza di ordigni nucleari a Ghedi e Aviano ha mostrato il documento di un sito specializzato dove si legge che a Aviano sarebbero presenti “20-30 bombe nucleari B61 dislocate in 18 depositi sotterranei realizzati nel 1966”.

Una ultimora del New York Times ripresa dalla BBC conferma che gli Stati Uniti hanno completato il ritiro d’urgenza di tutti i 12 bombardieri strategici B-1 Lancer dalla base aerea britannica della RAF di Fairford, nel Gloucestershire, facendoli rientrare nelle loro basi d’origine negli USA. La decisione del Pentagono è scattata a seguito di nuove minacce dell’intelligence su un imminente complotto terroristico e dopo un grave allarme sicurezza avvenuto alla fine di settembre. Al. Rin.