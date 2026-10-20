Esercitazione nucleare Nato, nuovi voli da Aviano

AVIANO – Ultime ore della esercitazione NATO nucleare Seadfast Noon 2026 che terminerà il 23 ottobre e che vede coinvolte in prima fila le basi aeree di Aviano e di Ghedi. Anche oggi, martedì 20 ottobre, da Aviano è partito un aereo cisterna Boeing Kc-135R Stratotanker (57-2605), che ha circuitato a 28mila piedi sul Tirreno per rifornire in volo F15 e F16 partiti e poi rientrati a Aviano poco dopo le 14.30. Accanto al Kc-135R ha operato un aereo radar Boeing E-3A Sentry (NATO 01) partito e rientrato alla base di Geilenkirche in Germania (nella foto) . Da Ghedi, invece, ha operato il drone con sigla Ghost 301 per alcune ore, sempre sul Tirreno facevdo rientro verso le 16.

Nello stesso tratto di mare è stato presente un aereo radar Gulfstream dell’Aeronautica militare italiana di base a Latina. Gli ultimi voli in programma da Aviano sono previsti per il giorno 23 ottobre. Intanto martedì 20 ottobre è arrivato in serata a Aviano un Boeing 747-481 della compagnia Atlas (CMB103) – usato per trasporto truppe – con la insolita rotta che prevede il sorvolo della Europa centrale perché vietato il sorvolo su Austria e Svizzera per gli aerei militari americani impegnati nelle operazioni belliche in Medio Oriente. Al. Rin.