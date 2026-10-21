Fadiesis Accordion Festival, a Malnisio prima assoluta Omaggio a Venezia di Virginio Zoccatelli

MALNISIO – Prosegue nella suggestiva cornice dell’Auditorium della Centrale Idroelettrica “A. Pitter” di Malnisio il Fadiesis Accordion Festival: il prossimo appuntamento sarà giovedì 22 ottobre alle 20.30 con il compositore Virginio Zoccatelli che proporrà un viaggio sonoro che coniuga la tradizione con l’innovazione in un progetto concertistico e discografico dedicato a Venezia, la Serenissima.

Con i lavori originali ed in prima esecuzione dal titolo Suite veneziana e Le Stagioni, il compositore attinge chiaramente a sonorità dello splendore barocco veneziano per poi proporre un linguaggio comunicativo e diretto nel quale entrano alcuni ingredienti del pensiero contemporaneo. La musica è concepita nella sua potenzialità formale ed espressiva, colta nel rigore degli equilibri armonici e contrappuntistici resi con gesti classici e moderni dove anche le sonorità più contemporanee convivono con una nuova “ecologia” del suono.

Il progetto, con il sostegno del Comune di Montereale Valcellina, prevede, oltre al concerto, la realizzazione di una produzione discografica. La registrazione delle musiche si svolgerà il giorno successivo al concerto facendo risuonare ancora una volta un luogo tanto caro al Festival come la Centrale di Malnisio e fissando la meravigliosa acustica dell’Auditorium all’interno di un disco la cui produzione conferma ancora una volta uno degli obiettivi più importanti del Festival, promuovere la fisarmonica all’interno della nuova musica.

Programma:

Musiche originali e direzione di Virginio Zoccatelli eseguite da Gianni Fassetta (fisarmonica), Enrico Calcagni (oboe), Sonia Ballarin (clavicembalo), Ensemble d’Archi Fadiesis