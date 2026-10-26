Fadiesis Accordion Festival, l’Ensemble il 27 a Zoppola

ZOPPOLA – Le fisarmoniche del Fadiesis Accordion Ensemble, organico di giovani fisarmonicisti cresciuti all’interno della Scuola di Musica Fadiesis e, in particolare, dell’Accademia Fisarmonicistica Fancelli-Fadiesis incontrano gli ospiti del Centro Diurno “Le Betulle” di Zoppola in un concerto dal titolo Amarcordion.

Martedì 27 ottobre alle 14.00 l’Ensemble di fisarmoniche torna anche quest’anno come protagonista all’interno del Festival: guidato dal Maestro Gianni Fassetta, l’Ensemble costituisce una realtà unica nel nostro territorio, una formazione di musicisti affiatati, uniti da oltre un decennio di note condivise e capaci di coniugare le vibrazioni autentiche dell’amicizia musicale con il valore di una solida preparazione.

Lo spirito di questa sorprendente “comunità di mantici” s’incontrerà ancora una volta con una “comunità sociale”, continuando un progetto intrapreso già da anni con il FAI, cooperativa operante dal 1985 nel territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, negli ambiti d’intervento degli anziani, della disabilità e della salute mentale.

Programma:

Musiche di J. Brahms, F. Schubert, E. Morricone, A. Piazzolla, Y. Tiersen, tradizionali

Biografia:

Il Fadiesis Accordion Ensemble è un’espressione artistica e didattica della Scuola di Musica Fadiesis e dell’Accademia Fisarmonicistica Fancelli-Fadiesis curata dal Maestro Gianni Fassetta. Il gruppo è composto da ragazze e ragazzi che stanno seguendo o hanno completato gli studi di fisarmonica, che hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e che suonano insieme da diverso tempo. Il repertorio propone trascrizioni dal barocco ai nostri giorni, passando anche per la musica da film e il tango.