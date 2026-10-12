Ferrati in materia. Incontro di orientamento Nip Maniago mercoledì 14 ottobre

MANIAGO – “Ferrati in materia” è un’iniziativa annuale di orientamento scolastico e professionale pensata per avvicinare i giovani e le loro famiglie al mondo della meccanica e alle imprese del territorio riservata a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado e per le loro famiglie.

L’iniziativa si propone di raccontare come è cambiato e come continua a evolversi il settore manifatturiero, tra innovazione tecnologica, nuove competenze e professioni del futuro. L’obiettivo è offrire a studenti e famiglie una visione attuale del settore, contribuendo a superare gli stereotipi e a far conoscere le opportunità formative e professionali che la manifattura offre alle nuove generazioni.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali e un intervento introduttivo a cura di ITS Academy Alto Adriatico, seguito da una tavola rotonda con quattro aziende del territorio: CBlade SpA, Cipolat Costruzioni Metalliche Srl, Oreste Frati Srl – Fox Group e SIAP SpA.

Attraverso le loro esperienze, le imprese racconteranno come l’innovazione tecnologica sta trasformando il mondo della manifattura, dalle modalità di produzione alle competenze e alle professionalità richieste. Il confronto toccherà anche temi come la creatività, il valore del Made in FVG, il benessere delle persone in azienda e le opportunità per le donne nel settore, , offrendo a studenti e famiglie spunti concreti per orientarsi nelle future scelte scolastiche e professionali.