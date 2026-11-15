La giornata provinciale del Ringraziamento a San Quirino: il bilancio e il futuro per il mondo agricolo

SAN QUIRINO – San Quirino ha ospitato la settantaseiesima giornata provinciale del Ringraziamento.

Il programma ha visto la messa concelebrata da Don Gianfranco Furlan e dal Vicario Generale della Diocesi Don Roberto Tondato con la Corale Quirita che ha reso solenne la celebrazione che, come da tradizione, ha visto anche l’offerta dei prodotti della terra con il tradizionale offertorio.

Presenti per Coldiretti il presidente Matteo Zolin, il direttore Antonio Bertolla con numerosi dirigenti del territorio.

In rappresentanza della Regione l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, i consiglieri regionali Orsola Costanza, Lucia Buna e Markus Maurmair, l’europarlamentare Alessandro Ciriani, il sindaco di San Quirino Guido Scapolan e numerosi amministratori in rappresentanza del territorio, così come i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Presente inoltre il presidente del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna Valter Colussi.

Nel suo saluto iniziale il sindaco Scapolan ha espresso l’apprezzamento per la giornata, ringraziando tutti coloro i quali hanno partecipato in vario modo ed ha voluto sottolineare come: “La giornata del Ringraziamento ci richiama ad un valore antico eppure straordinariamente attuale la gratitudine alla terra e verso chi ogni girono la custodisce e la coltiva, l’agricoltura non è semplicemente un settore produttivo, l’Italia è una nazione straordinariamente ricca di risorse alimentari uniche che tutto il mondo ci invidia e che rappresentano uno dei biglietti da visita del nostro Paese. Non a caso la cucina italiana è stata iscritta alla lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO” – termina ringraziando gli agricoltori per il lavoro che fanno e ricordando come il loro lavoro non venga meno ne quando piove ne nei giorni di festa e di come tutti noi possiamo sostenerli ogni girono acquistando prodotti del territorio.

Dal canto suo l’Assessore regionale Zannier ha espresso il concetto che: “Negli anni abbiamo visto molte situazioni di difficoltà ma si è sempre trovata la soluzione per andare avanti adesso invece vedo una situazione di profonda tensione, quelle di non capire dove andremo che crea in tutti noi una profonda difficoltà e anche le contingenze così diventano più complicate da risolvere o da gestire.”

Conclude dicendo di come: “Il mio pensiero è legato alla società, che è l’insieme delle comunità ha delle esigenze specifiche, però la nostra società purtroppo si è abituata a poter pensare di comperare i beni ed i servizi di cui ha bisogno acquisendoli all’interno del mercato globale, dimenticandosi che alcuni di questi, nel momento in cui tu scegli di acquistarli su quel mercato ti devi rendere conto che se perdi in casa la capacità di realizzare o produrre quel bene sarai legato alla possibilità di acquistarlo su quel mercato, e nel momento in cui non sarai più in grado con la tua ricchezza o perché ti verrà impedito di acquistarlo a quel punto, ti troverai in una posizione di non riuscire ad uscirne. Per questo quado in agricoltura diciamo che questa produzione forse non è più necessaria in un intero continente, per me quella scelta non è sostenibile.”

L’Europarlamentare Alessandro Ciriani ha ribadito il concetto che “L’agricoltura è un presidio strategico per l’Europa, ci garantisce il cibo, garantisce la sovranità alimentare, la tutela dei nostri territori, ma l’agricoltura soffre anche dei capricci della natura e senza un aiuto concreto da parte dell’Europa e da parte dei governi rischiamo di perdere la nostra sovranità alimentare.”

Al termine degli interventi il presidente di Coldiretti Zolin ha voluto rilanciare il messaggio dell’importanza del cibo e del lavoro dei nostri agricoltori. “Noi come mondo agricolo abbiamo un grandissimo impegno, l’impegno di mettere ogni giorno sui tavoli dei nostri concittadini qualcosa da mangiare e questo è sicuramente un impegno etico fondamentale perché è la risposta più importante alle difficoltà che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. La regola della natura è la regola del buon seminatore che ogni anno nonostante le difficoltà ritorna a seminare il proprio campo e questo è un valore importantissimo che noi come mondo agricolo rivendichiamo nei confronti di tutta la comunità” Ricorda infine come “proprio in questi giorni festeggiamo i venticinque anni dalla legge di orientamento, legge voluta da Coldiretti e riguarda la multifunzionalità, cioè tra le altre, la possibilità per le nostre aziende di poter vendere direttamente i propri prodotti al cittadino consumatore, passaggio che si è dimostrato fondamentale per le nostre aziende”. In conclusione chiede a tutta la cittadinanza di stare vicino al mondo agricolo perché senza agricoltura non c’è futuro.

In conclusione di giornata, dopo il momento conviviale accompagnato dai vini delle cantine locali, tutti gli invitati e la comunità di San Quirino hanno avuto modo partecipare alla dimostrazione “L’oro giallo dei nostri nonni”, dimostrazione di sgranatura del mais con le macchine di un tempo – a cura dell’Associazione Trattoristi di Fratte (PD),che ha permesso a tutti di condividere momenti di festa semplice, genuina e schietta come ancora piace ai contadini, orgogliosi e grati del loro lavoro nonostante tutto.