Loperfido «Pietro Rosa TBM patrimonio per il Paese, le istituzioni devono esserci»

MANIAGO – Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l’On. Emanuele Loperfido, che ha promosso e organizzato l’incontro, hanno fatto visita alla Pietro Rosa TBM di Maniago, tra le realtà di punta in Italia e un riferimento internazionale nella forgiatura di componenti critici per motori aeronautici, turbine e strutture aerospaziali. Un incontro nasce da una conoscenza maturata nel tempo.

L’On. Loperfido ha incontrato la Pietro Rosa TBM in diverse occasioni internazionali, dal Salone di Parigi-Le Bourget a quello di Farnborough in Inghilterra, appuntamenti che segue nell’ambito della sua attività parlamentare a supporto delle imprese italiane all’estero e dove l’azienda è stabilmente presente. Da queste occasioni, il desiderio di far conoscere da vicino questa realtà al Governo, nella persona del ministro Ciriani.

Ad accoglierli il Presidente Mauro Fioretti, quinta generazione della famiglia alla guida dell’azienda, insieme ai vertici del management. Fondata nel 1887 e cresciuta nel solco dell’antica tradizione della lavorazione dei coltelli, arte tipica del territorio, la Pietro Rosa TBM conta oggi circa 500 dipendenti nei quattro stabilimenti di Maniago e, dal 2016, controlla la New England Airfoil Products di Farmington, in Connecticut, dove trovano impiego quasi altre 150 persone. Un’impresa dalla lunga storia ma giovane, con un’età media di 38 anni, che collabora in maniera costante con scuole superiori, istituti tecnici, e Università della Regione per attrarre e far crescere nuovi talenti.

«L’ho vista all’opera nelle fiere internazionali, accanto ai grandi player globali del settore, ed è lì che si capisce davvero il valore di una realtà come questa», ha dichiarato l’On. Loperfido. «Saper produrre in Italia componenti strategici, che pochissime aziende al mondo sono in grado di realizzare, è un patrimonio per l’intero sistema Paese, costruito sulla tecnologia e soprattutto sul capitale umano. Il nostro compito è fare in modo che chi investe e cresce sul territorio trovi nelle istituzioni un interlocutore presente e continuo, in Italia e all’estero».

«Ringrazio l’azienda per l’accoglienza», ha affermato il ministro Ciriani. «Visite come questa sono un’occasione preziosa per conoscere da vicino il tessuto produttivo del nostro territorio, fatto di imprese che investono, creano lavoro e sanno stare sui mercati internazionali. Ascoltare le loro esigenze è il modo migliore per comprendere come le istituzioni possano sostenere la crescita del sistema industriale, con attenzione all’occupazione, alla formazione e all’indotto».

Al centro del confronto, i progetti di sviluppo dell’azienda, il rafforzamento della rete di fornitori locali e la formazione delle competenze di cui il comparto avrà bisogno nei prossimi anni, a partire dai giovani del territorio. L’incontro si è chiuso con l’impegno a proseguire il dialogo, in vista dei 140 anni di attività che l’azienda celebrerà nel 2027.