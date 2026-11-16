SACILE – Il passaggio generazionale non si riduce al trasferimento della proprietà o della guida di un’azienda: richiede preparazione, condivisione delle responsabilità e capacità di custodire le conoscenze maturate nel tempo, aprendosi a nuove competenze e visioni imprenditoriali. Un tema decisivo anche per il Friuli Venezia Giulia, dove la continuità delle imprese familiari ha un peso rilevante per il futuro del sistema manifatturiero.

Se ne è discusso nella quinta tappa 2026 di GenerAZIONI – Viaggio nel futuro d’impresa, iniziativa nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, organizzata sul territorio da Confindustria Friuli Venezia Giulia con la partecipazione di Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. Fazioli Pianoforti, scelta come sede dell’incontro, ha offerto un esempio concreto di come sapere artigianale, cultura industriale e ricerca della qualità possano tradursi in un prodotto riconosciuto sui mercati internazionali.

Il Presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha ripercorso la storia dell’impresa fondata da Paolo Fazioli, insignito nel 2016 del titolo di Cavaliere del Lavoro, ricordando come i pianoforti prodotti a Sacile siano presenti in alcuni dei più prestigiosi teatri del mondo, dal Teatro alla Scala di Milano al Metropolitan di New York fino al Bolshoi di Mosca. Un’eccellenza che ha accostato, per qualità e prestigio, agli strumenti di Stradivari, a testimonianza di una manifattura in cui abilità artigianale, innovazione tecnologica e sensibilità musicale convivono ai massimi livelli.

La prospettiva nazionale è stata illustrata da Maria Anghileri, Vicepresidente di Confindustria e Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, che ha sottolineato la necessità di programmare la successione con largo anticipo, attraverso percorsi di formazione, affiancamento e progressiva assunzione delle responsabilità. Circa il 70% degli associati al movimento, ha ricordato, appartiene alla seconda, alla terza o a successive generazioni aziendali: un dato che mostra quanto il tema sia radicato nella vita associativa.

Nicola Cescutti, Vicepresidente di Confindustria Udine, ha portato il saluto del Presidente Luigino Pozzo e proposto di leggere la successione non come un semplice «passaggio di mano», ma come un «passaggio di lato». Chi ha guidato l’impresa può continuare ad affiancare i più giovani, trasferendo esperienze e insegnamenti maturati anche attraverso gli errori. Lo scambio deve essere reciproco: ai successori spetta il compito di introdurre idee e competenze diverse, in particolare digitali, contribuendo all’evoluzione dei modelli organizzativi.

Una tavola rotonda ha affiancato alle testimonianze imprenditoriali l’analisi degli aspetti economici, patrimoniali e giuridici della successione. Sono intervenuti Massimo Moroso, esponente della terza generazione dell’omonima azienda di arredamento, dove si occupa del controllo di gestione; Marco Pujatti, Amministratore delegato di Marrone Custom Cooking, componente del Gruppo Giovani Imprenditori e del Consiglio Generale di Confindustria Alto Adriatico; Fazioli; Paolo Spaziani, specialista di Wealth Advisory di UniCredit; e Luca Pangaro, avvocato di LegalAD. Al. Rin.