Porcia piange Greta Speltoni, aveva soltanto 22 anni. Una giovane vita spezzata troppo presto

PORCIA – Una notizia che ha lasciato sgomenta la comunità di Porcia, dove il dolore per la scomparsa di Greta Speltoni, appena 22 anni, si è diffuso rapidamente tra quanti la conoscevano e le volevano bene. Una giovane vita spezzata troppo presto, una famiglia colpita da una perdita difficile anche solo da comprendere.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 6 novembre, quando la ragazza è stata trovata senza vita nella propria abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la madre, entrata nella camera della figlia. Immediata la richiesta di soccorso, ma l’intervento dei sanitari, giunti con ambulanza e automedica, si è purtroppo rivelato inutile.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pordenone, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La Procura ha disposto approfondimenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. Al momento, dunque, non vi sono conclusioni definitive sulle circostanze della morte.

Greta aveva frequentato il liceo artistico Galvani di Pordenone. Dopo gli studi aveva cominciato ad affacciarsi al mondo del lavoro, maturando le prime esperienze attraverso attività stagionali nelle località turistiche e successivamente con contratti a tempo determinato. Un percorso fatto di primi passi, progetti e del desiderio di conquistare gradualmente la propria indipendenza.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda tristezza a Porcia. A soli 22 anni, Greta aveva davanti a sé un’intera vita da costruire, con le aspettative, le speranze e i sogni tipici della sua età.

In queste ore il pensiero della comunità è rivolto soprattutto ai familiari, chiamati ad affrontare un dolore immenso e una perdita tanto improvvisa quanto difficile da accettare. Resta l’immagine di una giovane donna la cui esistenza si è interrotta troppo presto, lasciando un vuoto profondo in quanti hanno condiviso con lei un tratto di strada.