Prata, Comitato Croce Rossa di Pordenone festeggia i 40 anni di attività

PRATA – Era il 1986 quando Bruno Giorgesi, storico volontario di Croce Rossa, insieme ad un piccolo gruppo di altri colleghi, costituì il nucleo fondante dell’Unità, attraverso la sensibilizzazione della popolazione e con l’organizzazione del primo corso di reclutamento Volontari.

A Prata di Pordenone, migliaia di persone si sono formate, hanno supportato, si sono spese per quest’area di territorio della nostra provincia che continua a tenere stretto il legame con istituzioni, aziende e popolazione.

«Grazie al costante impegno di Volontarie e Volontari – ha sottolineato il Presidente del Comitato CRI di Pordenone Ludovico Mellina Bares – siamo sempre presenti in caso di necessità emergenziale ma anche nella quotidianità attraverso un supporto sociale a chi ne ha bisogno siano essi famiglie, anziani o stranieri».

«Quella che non manca mai – continua Mellina – è la passione con la quale tutti i Volontari si dedicano ai servizi, ricordando sempre la missione della nostra Associazione che è quella di esserci “Ovunque per chiunque”. Questa giornata è un momento per dire grazie alle Volontarie e ai Volontari per quanto fanno, alle istituzioni e ai privati che ci sostengono e alla nostra comunità per cercare di operare insieme al meglio per rendere a tutti una vita e una socialità dignitosa».

Domenica 11 ottobre in Piazza Meyer a Prata dalla mattinata, ci sarà modo di ricordare quel che è stato fatto in questi 40 anni di attività. La giornata inizierà alle ore 11.00 con l’apertura della Cittadella CRI nella quale verranno presentate le tante attività che vengono svolte in ambito sociale, salute, emergenze e di diffusione e promozione nelle scuole. Il villaggio CRI sarà visitabile fino alle ore 18.00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, avrà inizio la parte istituzionale con l’arrivo delle autorità, i discorsi e l’inaugurazione dei due nuovi mezzi assegnati all’Unità Territoriale: un’ambulanza da soccorso acquistata grazie al contributo di Friulintagli e un mezzo disabili allestito grazie al contributo della Fondazione Friuli.

Alle 16 e alle 17 due simulazioni: la prima sul trauma e la seconda First Responder su Arresto cardiaco. Seguirà un momento conviviale per festeggiare l’anniversario.

Tutta la cittadinanza è invitata.