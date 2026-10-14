Riapre il Palaghiaccio di Claut: al via la stagione 2026-2027

CLAUT – Il ghiaccio torna protagonista a Claut: con l’arrivo dell’autunno ha preso il via la nuova stagione del Palaghiaccio comunale “Alceo Della Valentina”, che dal 1° ottobre al 30 aprile riapre regolarmente le porte al pubblico per il pattinaggio libero: una stagione lunga sette mesi che conferma il ruolo dell’impianto come uno dei principali punti di riferimento per lo sport invernale a Claut, offrendo a residenti, famiglie e visitatori la possibilità di vivere il ghiaccio per gran parte dell’anno.

L’impianto sarà accessibile ogni venerdì dalle 20 alle 22, con l’apertura serale, mentre sabato e domenica sarà possibile pattinare sia al mattino, dalle 9 alle 12, sia nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19. Dal lunedì al giovedì il Palaghiaccio resterà invece chiuso al pubblico e sarà destinato agli allenamenti delle squadre agonistiche.

Il Palaghiaccio “Alceo Della Valentina” rappresenta una struttura di rilievo non soltanto per il pattinaggio ricreativo. Centro Federale Italiano per il curling, disciplina che a Claut vanta una tradizione consolidata, l’impianto è stato rinnovato nel 2023 in occasione degli EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, e negli anni ha ospitato allenamenti – tra cui quelli della squadra olimpica statunitense di curling -, competizioni e iniziative dedicate alle diverse discipline del ghiaccio. Quest’anno, dal 17 al 20 dicembre, il Palaghiaccio di Claut ospiterà il trofeo invernale CONI.

Particolare attenzione è riservata anche all’accessibilità e all’inclusione, con attività che negli anni hanno coinvolto anche persone con disabilità e contribuito a fare del Palaghiaccio uno spazio sportivo aperto a pubblici differenti.

La riapertura al pattinaggio libero accompagna così l’avvio della stagione autunnale e invernale di Claut, offrendo un’opportunità in più per trascorrere una giornata nel cuore delle Dolomiti Friulane e affiancare alle attività outdoor del territorio un’esperienza sul ghiaccio.