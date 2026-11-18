ROVEREDO IN PIANO – La parola, la musica e il teatro si uniscono per dare voce alla lotta contro la violenza sulle donne. Mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata a questo tema, l’Auditorium comunale di Roveredo in Piano ospiterà alle 21 il recital “Rose rosse?”.

Sul palco Bianca Manzari, Enzo Cadamuro e Massimo Buset, accompagnati dalle musiche di Mario Scaramucci. A presentare la serata sarà Jessica Pompa. Un appuntamento che, attraverso l’intreccio di parole, interpretazioni e musica, intende offrire un momento di riflessione e sensibilizzazione su una delle emergenze più drammatiche della società.

L’iniziativa si terrà nella sala di via Donatori del Sangue 9. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti. Un’occasione per partecipare, condividere e ribadire, anche attraverso la cultura, il valore del rispetto e della dignità delle donne.