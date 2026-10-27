Turismo, il Pordenonese fa squadra: a Vivaro nuove sinergie in vista di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027

Borghi, natura, cultura, enogastronomia e accoglienza diffusa: gli Alberghi Diffusi e il Consorzio Pordenone Turismo si confrontano per costruire progetti condivisi e valorizzare le eccellenze del territorio. Al centro dell’incontro anche le opportunità legate ai Distretti del commercio e al progetto Welfare FVG.

VIVARO – Fare rete per valorizzare il territorio e costruire nuove opportunità di sviluppo turistico. È questa la direzione emersa dall’incontro che si è svolto oggi al Ristorante Gelindo dei Magredi di Vivaro, realtà associata al Consorzio Pordenone Turismo, che ha accolto i partecipanti con grande ospitalità.

Protagonisti della giornata i rappresentanti degli Alberghi Diffusi del Pordenonese e del Consorzio Pordenone Turismo, riuniti in un momento di confronto e condivisione per mettere a fuoco idee, strategie e progetti comuni di promozione turistica, con uno sguardo rivolto anche a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, un appuntamento importante per far conoscere le ricchezze del territorio a un pubblico sempre più ampio.

Al centro del dialogo, la volontà di rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà locali, puntando su un modello di turismo autentico e sostenibile, capace di raccontare l’identità del Pordenonese attraverso i suoi borghi, il patrimonio culturale, la natura, le tradizioni enogastronomiche e l’ospitalità diffusa.

L’obiettivo è creare una rete sempre più solida, nella quale le singole esperienze possano integrarsi e diventare parte di un’offerta turistica articolata e riconoscibile. Un percorso che punta a valorizzare non soltanto le singole destinazioni, ma l’intero territorio, mettendone in luce le peculiarità e le potenzialità.

«Fare squadra è la chiave per far conoscere le nostre eccellenze», è il messaggio emerso nel corso dell’incontro. «Solo attraverso la condivisione di obiettivi e strategie possiamo costruire un’offerta turistica davvero attrattiva, capace di raccontare l’identità più vera del nostro territorio».

Alla riunione hanno partecipato i presidenti e i rappresentanti degli Alberghi Diffusi di Barcis, Clauzetto, Vivaro e Vajont, insieme ai rappresentanti del Consorzio Pordenone Turismo e al direttore di Confcommercio.

Quest’ultimo ha approfondito le opportunità offerte dai Distretti del commercio, dai servizi e dal progetto Welfare FVG, evidenziando ulteriori ambiti nei quali la collaborazione tra operatori, imprese e realtà territoriali può contribuire a sostenere lo sviluppo locale.

L’incontro di Vivaro si inserisce così in un percorso di dialogo e cooperazione che guarda al futuro, nella consapevolezza che la promozione turistica richiede visione condivisa, progettualità e capacità di fare sistema. La sfida, in vista del 2027 ma anche oltre quell’importante traguardo, è trasformare le risorse e le peculiarità del Pordenonese in un’opportunità concreta di crescita, rafforzando l’attrattività del territorio nel rispetto della sua identità e delle sue comunità.

Un lavoro di squadra che parte dalle realtà locali e punta a costruire una proposta turistica capace di unire esperienze, persone e luoghi, valorizzando ciò che rende unico il territorio pordenonese.