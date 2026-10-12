“Voci ritrovate. Oltre il silenzio”, a Cordenons dal 13 ottobre

CORDENONS – La storia ci tramanda vicende di donne che non hanno avuto la possibilità di parlare, oppure rimaste inascoltate. Mentre nel corso dei secoli le pergamene, le evidenze archeologiche e la rilettura dei fatti più recenti ci dimostrano quanto esse abbiamo in realtà rappresentato un imprescindibile punto di riferimento per le Comunità di appartenenza, in qualità di custodi del sapere, della cura e della trasmissione della conoscenza in diversi ambiti professionali. Figure definite negli atti processuali come “sapienti”, guaritrici, levatrici, farmaciste o erboriste hanno ricoperto un ruolo fondamentale nella vita sociale, sanitaria e spirituale delle comunità, fino a quando profondi mutamenti culturali, religiosi e politici ne hanno progressivamente determinato la criminalizzazione, l’emarginazione e la perdita di riconoscimenti.

Ma insieme a loro, definite negli atti “streghe” le vicende degli ultimi secoli ci raccontano le vite di Marie Curie, tra le tante, candidata quale esempio di perseveranza verso la realizzazione dei propri sogni e ideali, nonostante le discriminazioni a cui fu sottoposta nel mondo scientifico.

Obiettivo

Si tratta di un percorso di formazione e sensibilizzazione, partenza il 13 ottobre alle 17.30 all’Auditorium Brascuglia in via Traversagna a Cordenons, il cui obiettivo è restituire voce alle donne che la storia ha spesso relegato al silenzio, ma anche agli uomini, attraverso un approccio interdisciplinare che coniuga ricerca storica, archeologia, antropologia, diritto e riflessione contemporanea. La costruzione del profilo criminale della “strega” costituisce uno degli esiti più significativi di questo processo così come la riscoperta degli archetipi e delle divinità ad esse ricollegabili.

Accanto alla ricostruzione storica, condotta dalla d.sa Montechiarini (giurista attiva da oltre 30 anni) basata sulle evidenze documentali e le prove riscontrate all’interno dei fascicoli processuali europei e italiani, il percorso prevede un’attività di consapevolezza personale e di elaborazione delle dinamiche culturali ancora presenti nella società odierna a cura della d.sa Nadia Sinicco (psichiatra e curandera di comprovata esperienza) che guiderà i partecipanti nell’acquisizione di strumenti orientati al benessere, alla cura di sé e alla rilettura delle esperienze individuali e collettive, favorendo processi di consapevolezza, resilienza e trasformazione. Moderatrice attenta e preparata sarà la d.sa Anna Perissinotti.

“Voci ritrovate. Oltre il silenzio” nel Comune di Cordenons

Il progetto si svolgerà presso il Comune di Cordenons sostenuto dall’Assessorato alle Pari Opportunità, che dimostra costante attenzione a questo tema con “Coronide non tace”, dimostrando che è di fondamentale importanza affrontare con serietà e professionalità questa tematica delicata. Un problema che riguarda tutti, uomini e donne chiamate a partecipare all’iniziativa che si propone di contribuire alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle differenze, sulla valorizzazione del patrimonio storico e sulla promozione delle pari opportunità.

Ciascun modulo prende avvio dalle evidenze archeologiche, dalle fonti originali e dai processi per stregoneria realmente celebrati e indagati.

Incontri gratuiti previa iscrizione al numero indicato nella locandina:

https://www.comune.cordenons.pn.it/it/vivere-il-comune-31916/eventi-31920/voci-ritrovate-oltre-il-silenzio-157990