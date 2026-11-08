XVI Fadiesis Accordion Festival, Il Trio Folksong a Villa Policreti l’8

AVIANO – Appuntamento nella verde cornice storica di Villa Policreti a Castello d’Aviano domenica 8 novembre alle 18.00 con il Fadiesis Accordion Festival per il concerto Mediterranea del Trio Folksongs! che proporrà un programma interamente dedicato alla musica popolare.

Il Trio è formato da Tiziana Portoghese, voce, Adriano Palazzo, violoncello e Francesco Palazzo, fisarmonica e propone una ricerca tra le musiche scritte su testi popolari meridionali italiani e dell’area balcanica: un viaggio musicale attraverso brani i cui arrangiamenti sono curati dagli stessi interpreti.

Il concerto ha l’intento di cogliere l’autenticità e l’originalità di un repertorio che racconta tradizioni e credenze del nostro Sud, con piccole finestre aperte al di là dell’Adriatico, sulla vicina Grecia. Come diceva Marcel Proust: “non disprezzate la musica popolare. Siccome si suona e si canta molto più appassionatamente di quella “colta” a poco a poco si è riempita del sogno e delle lacrime degli uomini. Per questo vi sia rispettabile. Il suo posto è immenso nella storia sentimentale della società. Il ritornello che un orecchio fine ed educato rifiuterebbe di ascoltare, ha ricevuto il tesoro di migliaia di anime, conserva il segreto di migliaia di vite di cui fu ispirazione, consolazione sempre pronta, grazia e idea”. Marcel Proust, Éloge de la mauvaise musique, da Les plaisirs et les jours

Per informazioni consultare il sito accordionfestival.fadiesis.org