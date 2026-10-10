XVI Fadiesis Accordion Festival nel segno di “Connessi”

SESTO AL REGHENA – Il Fadiesis Accordion Festival 2026 si apre domenica 11 ottobre alle 20.30 con l’atteso appuntamento Mantice Sacro, divenuto ormai una vera e propria tradizione, nell’abbraccio della Chiesa dell’Abbazia Santa Maria in Silvis di Sesto al Reghena.

Il concerto vede protagonista il Trio Renovation: Anania Maritan al violino, Matteo Mignolli al flauto traverso e Mirko Satto alla fisarmonica. Tre strumenti provenienti da mondi sonori differenti si incontrano per dare vita a Concerto Italiano, un itinerario musicale che celebra l’eleganza, il lirismo e il virtuosismo della grande tradizione italiana, da Vivaldi ad Albinoni, intrecciando questa eredità con quella dei grandi maestri europei che ne hanno condiviso la sensibilità, come Bach e Haendel, spingendosi fino alle risonanze emotive del Novecento.

Un concerto che è un dialogo tra il timbro leggero del flauto, la sonorità cantabile del violino e il respiro profondo della fisarmonica: un inedito impasto timbrico capace di trasformare pagine celebri in un’esperienza d’ascolto intima, vibrante e di rara suggestione.

Per informazioni sul Fadiesis Accordion Festival è possibile consultare il sito accordionfestival.fadiesis.org

Programma:

Musiche di A. Vivaldi, T. Albinoni, J. S. Bach, G. F. Händel, G. Tartini.

Biografie

Anania Maritan, nato a Venezia, compie gli studi musicali al Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto la guida del M° G. Furini e si perfeziona in seguito con D. Bogdanovic e M. Cristescu. Ottiene numerosi riconoscimenti in competizioni internazionali, tra cui il primo premio al Concorso di Stresa. Ha interpretato alcune delle pagine più importanti del repertorio violinistico: Beethoven Op. 61 con l’Orchestra Filarmonica di Arad, Mendelssohn Op. 64 con la Filarmonia Veneta, musiche di Saint-Saens, Sarasate e Wieniawski con l’Orchestra di Stato di Bacau. Si è esibito in una serie di recital per violino e pianoforte al Teatro Nazionale di Taipei e al Teatro di Tainan con lo Stradivari Joachim-Elman 1722 e il Guarneri del Gesù “Ole Bull 1744” gentilmente concessi dalla “Chi Mei Culture Foundation” di Taiwan. Con repertorio vivaldiano ha suonato in tutte le sale più importanti del Giappone (International Forum, Suntury Hall, etc.), in Cina (a Pechino, Shangai e Xiang) e poi ancora in Argentina, Uruguay, Colombia, Cile, Perù, Messico. Vanta una lunga collaborazione con il gruppo Interpreti Veneziani con cui ha inciso i CD “Allegro con Fuoco”, “Estro e Magia” e “Le Quattro Stagioni” in vinile. Con l’organista G. Feltrin ha inciso “Colloquia”, un CD dedicato agli inediti per violino e organo del Novecento. Suona un violino G. B. Rogeri del 1665.

Matteo Mignolli, nato a Padova nel 1972, si è diplomato in flauto traverso nel 1995 presso il Conservatorio della sua città sotto la guida della M° Clémentine Hoogendoorn Scimone. Nel 1998 ha conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Padova, affiancando all’attività di concertista un intenso impegno nell’organizzazione di rassegne e manifestazioni culturali in Italia e all’estero.

Dal 1991 è membro stabile della Civica Orchestra di Fiati di Padova e ha collaborato, in qualità di flautista e ottavinista, con numerose formazioni orchestrali, tra cui l’Orchestra Beethoven, l’Orchestra G.F. Malipiero, l’Orchestra di Venezia, l’Orchestra Italiana, l’Orchestra Filarmonica del Veneto, l’Orchestra Venezia Concerto e la New Jersey Symphony Orchestra. Con l’Orchestra Venezia Concerto partecipa dal 2008 alla stagione musicale Musica alle Terme di Abano Terme (Padova), dove ha eseguito i principali concerti per flauto del repertorio classico e barocco, tra cui l’Op. X di Vivaldi, i concerti di Mozart e di Mercadante. Si è esibito anche in qualità di solista in Italia, in diversi paesi europei, negli Stati Uniti e più recentemente in Giappone (2011, 2013) e in Cina (gennaio 2015). Iscritto all’Albo dei Pubblicisti del Veneto, dal 2001 al 2010 ha collaborato con il quotidiano Il Gazzettino, curando articoli e recensioni dedicate alla musica e allo spettacolo.

Mirko Satto, fisarmonicista e bandoneonista, conduce una personale ricerca musicale che spazia dalla musica antica alla musica contemporanea, dal varieté alla musica moderna, per arrivare al tango argentino eseguito con il bandoneon. Ha iniziato lo studio della musica ed in particolare della fisarmonica con il M° F. Visentin per proseguire poi presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) con il M° Ivano Paterno diplomandosi nel 1999 con il massimo dei voti, lode e “Menzione d’onore”. Si è perfezionato con i M° Sergio Scappini, Hugo Noth e Wladimir Zubitsky e con il celebre fisarmonicista e didatta Salvatore di Gesualdo. Nel 1994 si è inoltre diplomato in oboe sotto la guida del M° Paolo Brunello. Ha vinto numerosi Concorsi Fisarmonicistici Nazionali ed Internazionali.

Nel 1999 è uno dei tre vincitori del Concorso “Progetto Musica” indetto dal Soroptimist International svolto tra i migliori neo-diplomati d’Italia. Ha suonato in oltre mille importanti Festival e Rassegne concertistiche in tutto il mondo esibendosi nei più importanti teatri d’Europa, Australia, Africa, Giappone e Sud America (Opera City di Tokyo, Symphony Hall di Osaka, Yokohama Minato Mirai Hall in Giappone, Teatro Amazon di Manaus in Brasile, International Summer Music Festival e Beethoven Music Festival di Melbourne, The Organ of Ballarat Festival, Bendigo Festival, Murray River International Music Festival in Australia). Affianca ad una intensa attività concertistica da solista importanti collaborazioni cameristiche.

Come bandoneonista ha studiato con il leggendario Juan Josè Mosalini e attualmente si dedica al Tango di A. Piazzolla e celebri autori argentini esibendosi in varie formazioni cameristiche dal duo al quintetto fino a gruppi orchestrali. Ha suonato e collabora attualmente con l’Orchestra “Filarmonia Veneta” di Treviso, l’Orchestra “Malipiero” di Asolo (TV), La VenetOrchestra, l’Orchestra del Veneto Orientale, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e l’Orchestra dell’Arena di Verona e molte altre. Ha inciso dieci cd sia in formazioni cameristiche che da solista e registrato per la RAI di Milano. È docente di Fisarmonica presso il Conservatorio “Venezze” di Rovigo.